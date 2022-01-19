У Києві обстріляли офіс журналіста Дмитра Гордона

Дмитро Гордон / gordonua.com

У Києві обстріляли будівлю, в якій знаходиться редакція інтернет-видання Дмитра Гордона. Про це сам журналіст повідомив в опублікованому відеозверненні.

Офіс знаходиться на Подолі, на вулиці Щекавицькій.

Співробітники видання виявили слід від кулі на одному з вікон офісу, після чого викликали поліцію.

Журналіст пов'язав подію зі своєю професійною діяльністю.

"Друзі, говорити правду в країні, де за свободу слова потрібно щодня боротися, дуже непросто. Але я це роблю, постійно кажу те, що думаю, і кажу правду. Як бачимо, це багатьом, напевно, не подобається", - сказав Гордон.

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Він висловив переконання, що злочин буде розкрито, "оскільки тут скрізь камери".

"Крім того, як мені повідомили мої джерела в СБУ, тут навпроти знаходиться гуртожиток СБУ, в якому встановлено спеціальний пост в рамках негласних слідчих дій по відношенню до мене, звідки повністю записується все, що відбувається тут, перед входом в офіс видання "ГОРДОН". Тому я абсолютно впевнений, що СБУ в співдружності з МВС дасть відповідь на питання, хто стріляв по наших вікнах, кому стоїть поперек горла свобода слова і боротьба за свободу слова в Україні", - сказав Гордон.

Як раніше повідомляли, журналіст Дмитро Гордон у новому інтерв'ю з відомим українським педіатром Євгеном Комаровським продовжують тему про те, які вони лохи через те, що свого часу підтримали президента Володимира Зеленського.

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