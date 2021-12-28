Якби політиків не було: Гордон очолив президентський рейтинг серед відомих особистостей

Гордон очолив президентський рейтинг серед відомих особистостей / Скриншот

Якби українцям довелося обирати майбутнього президента не серед політиків, а серед відомих особистостей, то менше 30% людей мали б кандидата, за якого були б готові віддати свій голос. При цьому понад 70% не визначилися, за кого хотіли б проголосувати.

Серед тих, хто визначився, найбільшу перевагу респонденти надали журналісту Дмитру Гордону. Такі результати опитування Центру економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова та Фонду "Демократичні ініціативи" імені І. Кучеріва.

За Гордона проголосували б 9% серед усіх опитаних або 27% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

Далі список тих, за кого голосували б українці, виглядає так:

Журналіст Віталій Портніков – відповідно 6% та 20% голосів;

Журналістка Наталія Мосейчук – 4% та 12%;

Лікар Євген Комаровський – 4% та 10%;

Журналіст Дмитро Співак – 3% та 8%;

Журналіст-мандрівник Дмитро Комаров – 3% та 7%.

Співак Олег Винник – 2% та 4%.

Спортсмен Василь Ломаченко – 2% та 4%;

Письменник Лесь Подерев'янський – 1% та 4%;

Спортсмен Олександр Шовковський – 1% та 3%;

Співачка Ольга Полякова – 1% та 1%;

Блогерка Софія Стужук – 0,1% та 0,2%.

Людей також запитали, як би вони поставилися до ситуації, якщо б усі нинішні політсили та діючі політики не змогли б брати участі в управлінні державою. 35% опитаних відповіли, що негативно сприйняли б таку ситуацію, 25% – позитивно, 23 – байдуже. Ще 17% опитаних не змогли визначитися із відповіддю на це запитання.

Реклама

На запитання, кому українці змогли б довірити управління державою, якби не було усіх нинішніх політиків та політичних сил, опитані найчастіше надавали перевагу активістам (28%). Далі їхні уподобання розділилися наступним чином:

представникам місцевого самоврядування – 25%,

викладачам університетів, науковцям – 23%,

ветеранам АТО/ООС, добровольцям, військовослужбовцям – 22,5%,

волонтерам – 18,5%,

популярним журналістам, ведучим, акторам, митцям – 12%,

представникам ІТ-індустрії – 11%,

представникам бізнесу – 11%,

популярним блогерам, зіркам соціальних мереж – 3%.

Опитування проводилося з 17 по 22 грудня. У ньому взяли участь 2018 респондентів у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, згідно з результатами свіжого опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в Україні рейтинг політичних партій очолює політсила президента Володимира Зеленського − партія "Слуга народу". Її готові підтримати 19,2% серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором.

За партію Петра Порошенка "Європейська солідарність" готові проголосувати 14,1% респондентів, "Батьківщину" – 11,1%, "Опозиційну платформу – За життя" – 10,5%.

Вас також може зацікавити: