"Помста за курей": на Херсонщині пенсіонерка на очах у дитини жорстоко вбила собаку

Після скоєного зловмисниця попросила вибачення у сусідів. / ua.depositphotos.com

У селищі міського типу Велика Олександрівка, що на Херсонщині, місцева мешканка вирішила, що сусідський собака душить її курей та помстилася – жорстоко розправилася з твариною на очах у дитини.

За першої ж слушної нагоди жінка відловила дворняжку на прізвисько "Шахрай", і пробила їй голову киркою, від чого та померла на місці. Після імпровізованої страти кинула тушку домашньої тварини і пішла у свій двір, пише один з місцевих Telegram-каналів.

За даними каналу, розправа відбувалася на очах господині собаки і її малолітнього онука, для якого звіряче вбивство улюблениці стало справжнім потрясінням. Потерпіла сім'я написала заяву на кривдницю.В українському Кримінальному кодексі передбачено відповідальність за жорстоке поводження з тваринами – це ст. 299. Максимальне покарання за злочин – до восьми років позбавлення волі.

Щойно шкуродерка зрозуміла, що їй загрожує кримінальна відповідальність, одразу вирішила примиритися з сусідами. Примирення відбулося, але суд присудив зловмисниці три роки в'язниці з випробувальним терміном в один рік.

В Україні прийняли важливий закон Про захист тварин

Раніше цього року ВР проголосувала за надзвичайно важливий законопроєкт, який передбачає захист бездомних і диких тварин. Завдяки йому можна буде забути про фото з мавпочкою та покатушки на поні, адже тепер буде заборонено не тільки знущатися з тварин, а й використовувати їх для бізнесу.

Навколо місць проживання та розмноження рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу в радіусі 500 метрів – закон забороняє всі види вирубок лісу за периметром охоронних ділянок у лісах.