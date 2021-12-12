У Києві антивакцинатори влаштували акцію протесту і висунули вимогу владі

Акція протесту в Києві / PavlovskyNews

У центрі Києва в неділю, 12 грудня, розпочався марш за права людей. Мітингувальники заявляють, що вони нібито не антивакцинатори.

При цьому протестувальники вимагають від влади скасувати законопроект №4142 "Про систему громадського здоров'я", а також за свободу вибору медичного втручання без примусу, конституційний лад, права і свободи громадян.

На думку мітингувальників, закон усуває права невакцинованих громадян.

На місці вже присутня поліція, яка повинна забезпечити порядок.

Акції антивакцинаторів

24 листопада пройшла масова акція, організована рухом антивакцинатора Остапа Стахіва, в центрі столиці. При цьому мітинг антивакцинаторів здивував несподіваними новинами.

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У Києві стояли люди з плакатами, на яких були зображені QR-коди. Таким чином активісти намагалися довести, що вони "жива людина, а не товар", і зупинити вакцинацію.

Однак пізніше з'ясувалося, що при скануванні цих же кодів на плакатах, користувача перекидає на сайт найбільшої політичної партії країни-агресора "Єдина Росія".

Мітинги антивакцинаторів в Україні

Під стінами Верховної Ради 3 листопада збиралися противники вакцинації проти COVID-19. Вони перекрили весь урядовий квартал, щоб депутати йшли на роботу пішки і мокли. Київ потонув у пробках.

В Одесі противники вакцинації молилися за "порятунок роду" під будівлею міськради. Під час акції також прозвучали антисемітські заяви.

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