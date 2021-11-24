В РНБО налетіли на Росію зі звинуваченнями через марш антивакцинаторів

Мітинг у Києві / Reuters

У Раді національної безпеки і оборони України заявили про російський слід у марші антивакцинаторів, який пройшов у Києві, 24 листопада.

Як повідомляє пресслужба відомства, акція була спрямована на максимальне зменшення рівня вакцинації в Україні.

"Центром протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, як повідомлялося раніше, була виявлена російська інформаційна спецоперація, спрямована на максимальне зменшення рівня вакцинації населення України", - йдеться в заяві.

У відомстві також зазначили, що ними була зафіксована особлива активність в соціальних мережах і месенджерах, а також телеграм-каналах, де поширювалися повідомлення про нібито негативні наслідки вакцинації.

читайте такожМітинги антивакцинаторів в Україні: учасників акції затримали в Запоріжжі

Реклама

"Підтвердженням реалізації спеціальних інформаційних антивакцинних заходів з боку Російської Федерації є проведення чергового маршу противників вакцинації від COVID-19, учасники якого на плакатах "Стоп QR-код" розмістили QR-код, що дає перехід на веб-сайт російської політичної партії "Єдина Росія", - йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, раніше учасники мітингів проти вакцинації в Україні і Молдові використовували плакати з практично ідентичним дизайном.

Читайте також: