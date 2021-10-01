У Києві 12-річного школяра змусили заплатити штраф на особисту картку контролера

У Києві контролер змусив 12-річного хлопчика перерахувати йому на картку 160 грн / УНІАН

В Києві контролер у тролейбусі змусив 12-річного школяра заплатити штраф, оскільки той забув учнівський квиток. Причому гроші "полетіли" на особисту карту контролера.

Про інцидент в Facebook розповіла мати дитини Ірина Бучок. За словами жінки, її син їхав на тренування тролейбусі №37. Згодом до салону зайшли працівники КП Київпастранс. Хлопчик забув вдома учнівський квиток, тому один з контролерів почав погрожувати дитині та вимагати, щоби він сплатив 160 гривень штрафу. Причому гроші хлопчика змусили перевести на особистий рахунок одного з контролерів.

"Так, він порушив правила проїзду, електронні квитки ніяк не виготовлять, але "розводити" дітей та поповнювати свої власні картки це вже якось занадто", - написала Ірина Бучок.

У КП Київпастранс відреагували на скандал. Там повідомили, що контролера, який змусив дитину перерахувати гроші на свій особистий рахунок, вже звільнили. Також на банківську картку дитину повернули 160 грн.

facebook.com/irina.buchok.7

Як повідомляв Главред, у Києві жінку змусили заплатити штраф за проїзд в громадському транспорті без квитка. Причому заплатила вона його на особисту карту контролера.

У Львові в трамваї зав'язалася бійка між пасажиром і контролерами, які хотіли оштрафувати жінку. За словами очевидців, вона передала гроші за проїзд і чекала на квиток, коли до неї підійшли контролери. Вони забрали і порвали квиток. Чоловік, який також їхав у трамваї, якраз збирався виходити і попросив, щоби контролери його пропустили. За його словами, у відповідь він отримав удар.