Сильний вітер і сніг з дощем: рятувальники показали, як вирує негода на горі Піп Іван у Карпатах

У зв'язку зі складними погодними умовами, туристам рекомендують утриматися від походів в гори в районі Чорногірського хребта.
І хоча на календарі ще вересень, вже кілька днів поспіль у Карпатах панує справжня зима. І погода продовжує погіршуватися. На горі Піп Іван Чорногірський вранці 24 вересня встановилася негода: сильні пориви вітру зі сніжною крупою та обмеженою видимістю.
Рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста опублікували у Мережу відео, яке показує ситуацію на горі. Водночас в Державній службі з надзвичайних ситуацій застерегли людей від походів у гори до покращення погодних умов.
Рятувальники закликають туристів, які все ж вирішили іти в гори, одягатися тепліше, брати з собою термос з гарячим чаєм та обов’язково попереджати надзвичайників про свої наміри у горах.
Мандрівки потрібно реєструвати у ДСНС, щоб у разі біди отримати оперативну допомогу.
Погода в горах в попередні дні
- У середу, 22 вересня, температура в Карпатах опустилася до -4°C. На ґрунті з'явилася паморозь і пішов дощ.
- Вже наступного дня на горі Піп Іван Чорногірський зафіксували похолодання до -6 градусів, там засніжило.
- Тим же днем в Мережі оприлюднили кадри зі снігом на горі Томнатик у масиві Яловичерские гори. Українські мандрівники мали можливість насолоджуватися мальовничими краєвидами.