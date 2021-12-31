Зустріч 2022-ого: коли Новий рік зустрічають у світі

Є 8 країн, які святкуватимуть Новий рік в інший день
Новий 2022 рік вже вступив у права в деяких куточках світу. Його вже зустріли жителі островів Лайн в Тихому океані, частини Кірібаті в Полінезії та інших країн.
Однак є 8 країн, які святкуватимуть Новий рік в інший день. Це - Ізраїль, де свято Рош га-Шана відзначається за місячним календарем восени, і Саудівська Аравія, де зміна року відбувається в день весняного рівнодення 21 березня. Тому 1 січня святкування під суворою забороною. Іран святкує Новий рік у березні за перським календарем, а Бангладеш - у квітні. Китай, В'єтнам і Південна Корея зустрічатимуть 2022-ий за власними календарями в січні-лютому, а індійці і зовсім в різний час. Але офіційно свято в Індії відбудеться 22 березня.
Хто вже зустрів Новий 2022 рік
- О 12: 00 за київським часом новий 2022-й рік вже настав на для жителів островів Лайн і Кірібаті.
- О 13: 00 Новий рік прийшов в Нову Зеландію і Фіджі, через годину - на Камчатку і Маршаллові Острови.
- З 14: 00 до 15: 00 святкували різні частини Австралії, за нею - Південна і Північна Корея і Японія.
- 1/36китай, Малайзія, Філіппіни і острів Балі зустріли 2022-й о 18:00, Індонезія - о 19:00.
- О 20: 00 святкували Бангладеш, Шрі-Ланка, а через 15 хвилин - Непал.
- О 20: 30 Новий рік прийшов до Індії, через півгодини - в Туркменістан, Узбекистан, Пакистан, Киргизстан і на Мальдіви.
- Афганістан святкує о 21:30, А Вірменія, Азербайджан, Грузія та ОАЕ - о 22: 00.
- На годину раніше України святкуватимуть Туреччина, Росія і Білорусь.
- Разом з українцями, о 00:00 за київським часом, у 2022-й увійдуть Молдова, Греція, Туреччина, Ізраїль, Румунія, Фінляндія.
- Потім щогодини Новий Рік зустрічатимуть спочатку частина Африки і центральна і Західна Європа (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Норвегія), потім - Великобританія, Португалія.
- О 04: 00 1 січня святкуватиме Бразилія, за нею - Східна Канада і Карибські острови.
- Тільки о 07: 00 ранку Новий Рік дійде до США (Вашингтон, Нью-Йорк) і столиці Канади.
- А пізніше всіх його зустрінуть жителі Самоа-о 13: 00 1 січня.
Нагадаємо, в Новий Рік 31 грудня ціни на послуги столичного таксі традиційно злетять. Водія пояснюють це підвищеним попитом серед клієнтів.
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