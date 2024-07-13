УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Кремль вже не може приховати свої втрати: росіяни роздратовані діями РФ - ГУР

Анна Косик
13 липня 2024, 11:47
495
Третій рік повномасштабної війни, яку агресор називає так званою "СВО", позначається на настроях регіонів РФ.
армия рф, кремль, гур
Все більше росіян незадоволені війною та розуміють, скільки насправді РФ втрачає / Колаж: Главред, фото: flickr, ГУР

Внутрішня пропаганда країни-агресора Росії починає втрачати позиції, бо все частіше викликає у російського населення невдоволення, замість захвату. Однією з причин цього є невідповідність інформації, що транслюють в Росії, із реальним становищем. Це стосується і рівня втрат.

Як повідомляють у ГУР, приховувати правдиву статистику Кремлю стає все важче, а ресурси на ведення війни в Україні з часом вичерпуються. Про це свідчить і активна підготовка Москви до рекордного в історії підвищення податків.

"Згідно з планом Кремля, під виглядом "прогресивної шкали податку на прибуток фізичних осіб" побори в бюджет зростуть для росіян, які заробляють більше 2200 доларів на місяць. Ставка податку на прибуток зросте з 20% до 25%. За оцінками російського режиму, так звана податкова реформа дозволить зібрати близько 200 мільярдів доларів у період з 2025 по 2031 роки", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Невтішні для режиму суспільні настрої, які спостерігають у Кремлі, змушують військово-політичне керівництво РФ готувати населення до "затягування пасків". Бо народ воліє переключити фокус уваги на соціально-побутові проблеми, в той час як Москві потрібна зацикленість на воєнній тематиці.

"Загалом активізація "соціальної" діяльності держави-агресора свідчить про спробу каналізувати невдоволення та уникнути неконтрольованих соціальних вибухів на Росії", - підсумували в ГУР.

Що таке ГУР?

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Реакція ГУР на події російсько-української війни

Нещодавно в ГУР прокоментували масований удар РФ, внаслідок якого російські ракети вдарили по лікарнях у Києві. Там зазначили, що росіяни відчують на собі відповідь, яка обов'язково буде.

Напередодні розвідники Головного управління розвідки Міноборони України спільно з аеророзвідниками 45-ї окремої артилерійської бригади знищили на два об’єкти російських загарбників на окупованій частині Донецької області.

Раніше стало відомо, що по цілях російських окупантів було завдано серію успішних FPV-ударів українськими розвідниками.Операція була проведена операторами підрозділу Головного управління розвідки Міноборони "Ghost".
Інші новини з ГУР:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Кремль ГУР Росія
Реклама

Головне за день

"Спровокуємо паніку": Буданов відповів, чи є загроза наступу РФ із півночі

"Спровокуємо паніку": Буданов відповів, чи є загроза наступу РФ із півночі

13:39 Україна
Нові Patriot і SAMP/T не захистять великі міста України: тривожний прогноз Bild

Нові Patriot і SAMP/T не захистять великі міста України: тривожний прогноз Bild

12:40 Україна
В Україні посилюють відключення електроенергії: новий графік на 13 липня

В Україні посилюють відключення електроенергії: новий графік на 13 липня

11:40 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Будуть грозові дощі, зливи і шквали: які області у вихідні накриють сильні опади 42905

Будуть грозові дощі, зливи і шквали: які області у вихідні накриють сильні опади

РФ може зупинити наступ і обстріли України: на який компроміс готовий Путін 9485

РФ може зупинити наступ і обстріли України: на який компроміс готовий Путін

У дві області прийде похолодання: де чекати грозові дощі і свіже повітря 6929

У дві області прийде похолодання: де чекати грозові дощі і свіже повітря

Забрала швидка : зрадниця Наташа Корольова потрапила в біду 2795

"Забрала швидка": зрадниця Наташа Корольова потрапила в біду

Останні новини

13:39

"Спровокуємо паніку": Буданов відповів, чи є загроза наступу РФ із півночі

13:03

Пропалює навіть метал: на фронті набирає обертів "гаряча зброя" - Forbes

12:40

Нові Patriot і SAMP/T не захистять великі міста України: тривожний прогноз Bild

12:36

Як врятувати грушу від іржі: садівник розповів, чим обробляти деревоВідео

11:47

Кремль вже не може приховати свої втрати: росіяни роздратовані діями РФ - ГУР

Росія загнана у кут: чому Кремль погрожує підривом ГЕС біля КиєваРосія загнана у кут: чому Кремль погрожує підривом ГЕС біля Києва
11:40

В Україні посилюють відключення електроенергії: новий графік на 13 липня

11:22

100 тисяч снарядів на місяць: Павел розповів про постачання снарядів із Чехії в Україну

10:52

"Це самооборона": у Польщі не виключають збиття ракет РФ над Україною

10:09

Дрони атакували НПЗ у Ростовській області: спалахнула потужна пожежаВідео

Реклама
10:04

Чмерковський показав сина і розсекретив ім'я

09:45

Алек Болдвін плакав у залі суду: суд виніс остаточне рішенняВідео

09:41

До плюс 60 градусів: Україну "розжарить" до рекордних показників

09:14

ЗСУ вибили окупантів із села на Харківщині - Deep State

08:38

Масштабний контрнаступ на носі: коли ЗСУ зможуть піти вперед - ISW

08:19

Зеленський поїде до Великої Британії та відвідає Ірландію: у чому мета візиту

08:10

Про Байдена, його обмовки і чому це катастрофа для його кампаніїПогляд

06:10

У росіян катастрофа: яких втрат зазнають окупантиПогляд

05:55

6-бальний шторм затягується: коли закінчиться потужна магнітна буря

05:28

Україна та США готують потужну помсту за "Охматдит": що може чекати на РФ

04:50

Лише найуважніші знайдуть 3 відмінності за картинці з котом за 12 секунд: складна загадка

Реклама
04:23

Що буде, якщо не забрати посилку з "Нової пошти" - правила 2024 року

03:40

Покликали ріелторів: Лопес і Аффлек офіційно намагаються продати свій маєток

03:00

Зрадницю Регіну Тодоренко запідозрили у вагітності - деталі

02:40

"Отримали обіцянки": розкрито невтішні підсумки саміту НАТО для України

02:10

Продукти зберігатимуться довше: як правильно впорядкувати холодильник

01:35

Дуже складна головоломка: потрібно знайти трофей менш ніж за 30 секунд

12 липня, п'ятниця
23:58

Могли вдарити по Пушиліну: нові деталі вибухів в Маріуполі - на місці багато швидких

23:32

Учасник "Голосу" отримав серйозне поранення на фронті

23:21

Термін досить малий: як часто слід міняти сидіння унітазу - відповідь шокує

23:14

Пологи тривали 47 секунд: Макс Чмерковський став батьком утретє

22:57

Втратили цілу дивізію: Жорін розповів про масштабний розгром на Харківщині

22:06

F-16 будуть, але: скільки літаків очікує отримати Україна - Bloomberg

21:25

"Це реалістичний термін": стало відомо коли Україна стане членом НАТО

21:15

РФ працює над модернізацією атак по Україні: Коваленко назвав можливі загрози

21:02

Скільки зберігається борщ у холодильнику: несподівана відповідь приголомшить досвідчених гурманівВідео

20:55

В Україні почали вводити графіки вимкнення водопостачання через дефіцит води

20:31

Пентагон заборонив Україні бити ATACMS по РФ після переговорів Остіна та Бєлоусова

19:45

РФ готується почати війну проти НАТО: в Німеччині назвали рік початку конфлікту

19:41

Обама і Пелосі готуються скинути Байдена - ЯковинаВідеоблоги

19:21

У дві області прийде похолодання: де чекати грозові дощі і свіже повітря

Реклама
19:16

Чим годувати курей, щоб не клювали яйця: хитрий фокус гарантує результатВідео

19:10

Таємна гра проти України: хто за нею стоїтьПогляд

18:50

Вішалки для одягу можуть зіпсувати одяг: як правильно складати речі

18:45

"Забрала швидка": зрадниця Наташа Корольова потрапила в біду

18:44

Партизани здійснили диверсію на Херсонщині: що вдалось знищити

18:38

Годин зі світлом буде більше: графіки вимкнення електроенергії на 13 липня

18:34

РФ може зупинити наступ і обстріли України: на який компроміс готовий Путін

18:07

Як отримати компенсацію за пошкоджене житло: у Раді пояснили, що потрібно робити

18:04

Пасія Мурата Налчаджиоглу "видалила" його і зробила гучну заяву

18:00

Чи отримають повістку швидше ті, хто оновив дані через "Резерв+" - Міноборони

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки и хитрости
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження подругиЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти