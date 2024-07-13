Кремль вже не може приховати свої втрати: росіяни роздратовані діями РФ - ГУР

Третій рік повномасштабної війни, яку агресор називає так званою "СВО", позначається на настроях регіонів РФ.

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Все більше росіян незадоволені війною та розуміють, скільки насправді РФ втрачає / Колаж: Главред, фото: flickr, ГУР

Внутрішня пропаганда країни-агресора Росії починає втрачати позиції, бо все частіше викликає у російського населення невдоволення, замість захвату. Однією з причин цього є невідповідність інформації, що транслюють в Росії, із реальним становищем. Це стосується і рівня втрат.

Як повідомляють у ГУР, приховувати правдиву статистику Кремлю стає все важче, а ресурси на ведення війни в Україні з часом вичерпуються. Про це свідчить і активна підготовка Москви до рекордного в історії підвищення податків.

"Згідно з планом Кремля, під виглядом "прогресивної шкали податку на прибуток фізичних осіб" побори в бюджет зростуть для росіян, які заробляють більше 2200 доларів на місяць. Ставка податку на прибуток зросте з 20% до 25%. За оцінками російського режиму, так звана податкова реформа дозволить зібрати близько 200 мільярдів доларів у період з 2025 по 2031 роки", - йдеться у повідомленні. відео дня

Невтішні для режиму суспільні настрої, які спостерігають у Кремлі, змушують військово-політичне керівництво РФ готувати населення до "затягування пасків". Бо народ воліє переключити фокус уваги на соціально-побутові проблеми, в той час як Москві потрібна зацикленість на воєнній тематиці.

"Загалом активізація "соціальної" діяльності держави-агресора свідчить про спробу каналізувати невдоволення та уникнути неконтрольованих соціальних вибухів на Росії", - підсумували в ГУР.

Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Реакція ГУР на події російсько-української війни

Нещодавно в ГУР прокоментували масований удар РФ, внаслідок якого російські ракети вдарили по лікарнях у Києві. Там зазначили, що росіяни відчують на собі відповідь, яка обов'язково буде.

Напередодні розвідники Головного управління розвідки Міноборони України спільно з аеророзвідниками 45-ї окремої артилерійської бригади знищили на два об’єкти російських загарбників на окупованій частині Донецької області.

Раніше стало відомо, що по цілях російських окупантів було завдано серію успішних FPV-ударів українськими розвідниками.Операція була проведена операторами підрозділу Головного управління розвідки Міноборони "Ghost".

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