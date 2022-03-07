У Харківській області окупанти розгромили відділення поліції і винесли важливі документи

Нацполиция / npu.gov.ua

У місті Ізюм Харківської області окупанти вирішили помародерствувати в будівлі поліції.

Як розповів начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, вони зламали двері, перетрясли все, винесли обігрівачі, жорсткі диски і навіть канцелярію.

За його словами 6 березня з 01:30 до 04:00 російські війська покинули відділ поліції 1-го Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Після цього виявилося, що двері в усі службові кабінети відділу поліції зламані, обстановка в кабінетах порушена, сейфи зламані.

"Ще раз: викрадені канцелярські прилади, обігрівачі, жорсткі диски! Ми відновимо дані, і купимо нове необхідне. Загарбники ж свою репутацію не відновлять ще довгі десятиліття. Кожен їх злочин фіксується. Кожного чекає покарання", - написав Болвинов.

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Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

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Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.