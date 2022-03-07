У Харкові спіймали одного з двох пілотів збитого літака окупантів

Полонений пілот / скріншот з відео

У ніч з неділі на понеділок, з 6 на 7 березня, військовослужбовці Національної гвардії України затримали одного з двох пілотів винищувача окупантів - обом вдалося катапультуватися після того, як їх літак був збитий ввечері. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Штаб оборони Харкова.

Є інформація, що за посадою затриманий російський пілот є заступником командира авіаційного полку. Пілота затримали і передали в один з районних відділів Національної поліції в Харкові.

Ним виявився цілий заступник командира авіаційного полку, який дислокується у Воронежі. І він особисто здійснив три бойові вильоти між ізюмом і Балаклією. Як повідомляє керівник Харківської військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов, російський пілот здав своїх координаторів і розповів про злочинні накази.

"Ймовірно, другий пілот досі одягнений у форму льотного складу ЗС РФ! Просимо місцеве населення надати допомогу при затриманні пілоту", - закликають у штабі оборони Харкова.

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Нагадаємо, раніше в Харкові російські війська 6 березня потрапили в телевежу. Повідомляється, що трансляція деяких каналів обірвана.

Але мер Харкова Ігор Терехов не підтвердив інформацію, що у місті вибухом була зруйнована телевежа і місто залишилося без телевізійного сигналу.

За його словами, телевежа на місці.

"За моєю інформацією, вишка на місці, було попадання, перебитий кабель. Подивимося, коли закінчиться обстріл. Будемо відновлювати", - повідомив Терехов.