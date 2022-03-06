"Буде масштабна катастрофа": путінські війська обстріляли інститут Харкова з ядерною установкою

СБУ продовжує збирати докази військових злочинів Росії для Міжнародного кримінального суду.
Російські окупанти відкрили вогонь територією Національного наукового центру Харківський фізико-технічний інститут.
Там розташована дослідницька ядерна установка "Джерело нейтронів" в якій завантажено 37 паливних ядерних елементів, повідомляє пресслужба управління СБУ в Харківській області.
Зазначається, що російські військові вели обстріл з реактивних систем залпового вогню "Град", а руйнування ядерної установки могло б призвести до масштабної екологічної катастрофи.
"Слідчими СБ України в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за статтею екоцид", - пише пресслужба.
СБУ продовжує збирати докази військових злочинів Росії для Міжнародного кримінального суду.
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