"Буде масштабна катастрофа": путінські війська обстріляли інститут Харкова з ядерною установкою

Град / УНІАН

Російські окупанти відкрили вогонь територією Національного наукового центру Харківський фізико-технічний інститут.

Там розташована дослідницька ядерна установка "Джерело нейтронів" в якій завантажено 37 паливних ядерних елементів, повідомляє пресслужба управління СБУ в Харківській області.

Зазначається, що російські військові вели обстріл з реактивних систем залпового вогню "Град", а руйнування ядерної установки могло б призвести до масштабної екологічної катастрофи.

"Слідчими СБ України в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за статтею екоцид", - пише пресслужба.

СБУ продовжує збирати докази військових злочинів Росії для Міжнародного кримінального суду.

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