У Харкові російські окупанти обстріляли телевежу

Війська РФ продовжують обстріл Харкова.
В Харкові російські війська 6 березня потрапили в телевежу. Повідомляється, що трансляція деяких каналів обірвана.
Як передають в Офіс президента журналістам, телебачення відключилося - телевізійна трансляція обірвалася.
Поки невідомо, чи є загиблі або постраждалі.
Зазначимо, о 18:12 6 березня в Харкові пролунала повітряна тривога.
Приблизно о 18:15 підрозділ Національної гвардії України збив ворожий винищувач в районі ХАЗ.
Пілот ворожої машини не встиг катапультуватися і загинув на місці. Літак впав в районі Кулиничів.
Жителів Харкова закликають не виходити з укриттів, оскільки в місто прямує велика кількість російських винищувачів.
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Нагадаємо, в результаті нападу на Київську телевежу загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро постраждали, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
В результаті обстрілу Київської телевежі в Шевченківському районі 5 людей загинули і 5 осіб отримали поранення. Рятувальні роботи тривають.
Президент України Володимир Зеленський назвав ракетну атаку на територію, де знаходиться Меморіальний комплекс Бабин Яр, в результаті чого загинули 5 людей, повторенням історії.
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