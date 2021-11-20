У Харкові приготували найбільший в Україні хот-дог: фото 2-метрового велетня

У Харкові приготували гігантський хот-дог / Фото Лани вітрової

У Харкові приготували найбільший в Україні хот-дог, який потрапив до Книги рекордів країни в категорію "кулінарне мистецтво". Його довжина становить більш як двоє метрів, готували його з гігантської сосиски та інших традиційних інгредієнтів.

Величезний хот-дог виготовили на одному з місцевих м'ясокомбінатів. Щоб винести 16-кілограмовий виріб на сцену, організаторам заходу знадобилася допомога шести осіб. "І вдесятеро більше, щоб його з'їсти", – зазначила керівниця Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова.

Виданню Укрінформ вона повідомила, що у складі хот-дога, окрім традиційної булки, причому цільної, були величезна сосиска, корейська морква, солоні огірки, сир і маринована цибуля. Також на нього пішло майже по літру гірчиці і кетчупу.

Вона також наголосила, що хот-дог-рекорди дуже популярні у світі. У США є навіть національний день хот-дога. Американці й запровадили традицію встановлення рекордів у цій номінації. Найдовший хот-дог у світі 203,8 м.

Після вимірів і встановлення рекорду, страву нарізали й роздали людям, які прийшли на захід.

Фото Лани Вітрової

Продуктові рекорди останнім часом в Україні проводяться досить часто. Наприклад, у вересні під Одесою встановили рекорд "Найбільша карта України з ковбасної нарізки", а наприкінці травня у Дніпропетровській області створили найдовший коктейль в країні. Безалкогольний напій отримав назву" мрія про кохання", а його довжина склала 10,3 метра.