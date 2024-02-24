УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У Генштабі ЗСУ сказали, скільки російських окупантів зараз воює в Україні

Альона Вороніна
24 лютого 2024, 11:12
Також у Генеральному штабі оцінили, чи можливий новий наступ російських окупантів з Білорусі.
Российские военные
У Генштабі ЗСУ сказали, скільки російських окупантів зараз воює в Україні/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ

В Україні станом на 23 лютого 2024 року перебуває близько 470 тисяч військовослужбовців окупаційної армії країни-агресорки Росії.

Про це повідомив начальник управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Цуріка. Таку інформацію він надав у відповіді на запит "Главкому".

"Наразі сухопутна частина ворожого угруповання, розташованого на території України, становить близько 470 тисяч військовослужбовців", – йдеться у повідомленні.

відео дня

Зазначається, що за останні три місяці угрупування окупаційних військ зросло на 40 тис. осіб.

Також у Генштабі Збройних сил України оцінили, чи можливий новий наступ російських загарбників з Білорусі – такі дії окупантів вважають малоймовірними.

Війна в Україні

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заінтригував заявою у річницю вторгнення РФ в Україну. За словами головнокомандувача ЗСУ, палаючих літаків країни-агресорки РФ може стати більше. Він зазначив, що ми можемо дати ворогу потужну відповідь в повітрі.

Раніше повідомлялося, що у другу річницю вторгнення РФ до Києва прибули західні лідери. Щоб продемонструвати солідарність з Україною, у нашу державу вже прибули шестеро представників західних держав.

Нагадаємо, у ГУР розкрили деталі ліквідації російського літака А-50. Російський літак був збитий 23 лютого поблизу міста Приморсько-Ахтарськ. Борт повинен був виконувати терористичні завдання держави-агресора РФ.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні російські військові вторгнення Росії російські війська Генштаб ЗСУ
Реклама

Головне за день

Зеленський з Гостомеля звернувся до українців у другу річницю великої війни

Зеленський з Гостомеля звернувся до українців у другу річницю великої війни

12:32 Україна
Якою погодою почнеться весна: після 5 березня буде температурний "сюрприз"

Якою погодою почнеться весна: після 5 березня буде температурний "сюрприз"

12:26 Синоптик
Байден - про війну: "Україна ніколи не буде перемогою Росії"

Байден - про війну: "Україна ніколи не буде перемогою Росії"

11:55 Світ
Всі головні новини

Популярне

Десант знищується масово: ситуація біля Авдіївки різко змінюється - Лиховій 113395

Десант знищується масово: ситуація біля Авдіївки різко змінюється - Лиховій

Повня і дзеркальна дата в один день: що не можна робити 24 лютого 50791

Повня і дзеркальна дата в один день: що не можна робити 24 лютого

Лікуючий лікар Міддлтон розповів про стан принцеси 21370

Лікуючий лікар Міддлтон розповів про стан принцеси

Коли потрібно лягати спати, щоб бути виспаним: лікарі дали однозначну відповідь 19989

Коли потрібно лягати спати, щоб бути виспаним: лікарі дали однозначну відповідь

Останні новини

12:31

Втрати РФ за два роки повномасштабного вторгнення: у розвідці вразили цифрами

12:26

Якою погодою почнеться весна: після 5 березня буде температурний "сюрприз"

12:20

Гороскоп на завтра 25 лютого: Стрільцю - важлива порада, Водолій - фінансовий збиток

11:59

США проти серйозних санкцій для Росії: у Bloomberg розкрили причини

11:55

Байден - про війну: "Україна ніколи не буде перемогою Росії"

Блокада кордонів стосується всього Євросоюзу, вирішення проблеми варто шукати в Брюсселі – КульпаБлокада кордонів стосується всього Євросоюзу, вирішення проблеми варто шукати в Брюсселі – Кульпа
11:14

"Це не вундерваффе, не диво-зброя": Романенко пояснив, як F-16 вплинуть на фронтВідео

11:12

У Генштабі ЗСУ сказали, скільки російських окупантів зараз воює в Україні

10:54

Церковне свято 25 лютого: що заборонено в день пам'яті Олексія Чудотворця

10:52

Давно забутий салат з СРСР за 5 хвилин: варити і смажити нічого не треба - чудовий рецептВідео

Реклама
10:18

"Спалах, потім розриви": у ГУР розкрили деталі ліквідації російського літака А-50Відео

10:00

Путін досі марить новим походом на Київ: Гудименко – про підсумки 2 років війниЕксклюзив

09:47

"Палаючих літаків РФ стане більше": Сирський заінтригував заявою у річницю вторгнення

09:41

"Аврора Мультимаркет" розпочала благодійний збір на дрони для ЗСУ через United24 новости компании

09:33

У Липецьку дрон атакував найбільший в РФ металургійний завод - спалахнула пожежаВідео

09:29

Друга річниця вторгнення РФ: до Києва прибули західні лідери – подробиці

09:02

Британія поставить Україні боєприпаси на 310 мільйонів доларів

08:50

Збиття літака А-50: аналітики дали відповідь, чому в РФ брешуть про "дружній вогонь"

08:10

Сировинне прокляття або скільки трильйонів доларів Україна втрачаєПогляд

07:42

РФ атакувала Україну дронами і ракетами: у трьох областях збито 12 "Шахедів" і дві Х-59

06:10

Агробарони - зло та загроза національній безпеціПогляд

Реклама
05:55

"РФ перевершує нас за зброєю": генерал сказав, яке озброєння найбільше потрібне УкраїніВідео

05:32

Гороскоп на березень 2024 для Скорпіонів: астролог назвала терміни небезпечного періодуВідео

04:50

На Україну налетить потужна магнітна буря: бушувати буде майже 6-бальний шторм

03:42

Це першочергове завдання: генерал ЗСУ назвав головну мету закону про мобілізацію

03:34

Жирні плями - не вирок для одягу: як вивести стійкі плями від олії чи жиру

02:30

Чотири області під загрозою: РФ націлилася на захоплення нових земель – генерал ЗСУ

01:30

"Пальчики оближеш": як засолити червону рибу в домашніх умовахВідео

23 лютого, п'ятниця
23:44

Не "блукаючий Patriot": у Defense Express розкрили, чим насправді збили А-50

23:01

Постраждалі у важкому стані: РФ атакувала житловий будинок в Одесі

22:49

Померла зірка фільму "За двома зайцями" і "Весілля в Малинівці"

22:45

У небі над Херсонщиною після пуску ракети по Україні зник Су-34 – соцмережі

22:36

Розколовся надвоє: очевидці стверджують, що в Росії розбився ще один літак

22:34

Нова коханка Путіна поскаржилася диктатору на своє прізвисько

22:20

Допомога від США на 60 $ млрд: в Україну прибув лідер демократів з потужним сигналом

22:11

У Росії помер ще один актор серіалів

22:00

Виснажливі бої та висадка десанту: ЗСУ про пекельну стадію оборонної операції

21:40

Хата згоріла дотла: на Сумщині ворожий "Ланцет" вбив родину з п'ятьох людейФото

21:26

Російський літак А-50 збили завдяки маріупольським партизанам - АндрющенкоФото

21:20

Посівний календар на березень 2024: коли починати займатися городом

21:15

Польща отримає 137 мільярдів євро: Єврокомісія скоро ухвалить важливе рішення

Реклама
20:59

Бійці армії України знищили новий А50У окупантів: розвідка розкрила деталі

20:55

"Горить очерет": в РФ зганьбилися заявою і підтвердили падіння А-50

20:44

Літак А-50: характеристики ліквідованого російського заліза

20:17

Незалежність Інгушетії і покарання Росії: у Раді ухвалені рішення, деталі

20:12

"Йдемо на болючі компроміси": Україна запропонувала Польщі план деблокади кордону

19:46

Горить пекельним полум'ям: українські сили знищили російський літак А-50Відео

19:36

"Буде пізно": Арахамія скаржиться на проблеми з мобілізацією

19:28

Джолі показалася в шикарному образі блонд

19:17

РФ наступатиме на кількох напрямках: експерт дав прогноз на 2024 рік

19:16

Як назавжди знищити бур’яни на подвір'ї: садівники розкрили дієвий метод

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти