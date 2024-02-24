Також у Генеральному штабі оцінили, чи можливий новий наступ російських окупантів з Білорусі.

https://glavred.net/ukraine/v-genshtabe-vsu-skazali-skolko-rossiyskih-okkupantov-seychas-voyuet-v-ukraine-10544552.html Посилання скопійоване

У Генштабі ЗСУ сказали, скільки російських окупантів зараз воює в Україні/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ

В Україні станом на 23 лютого 2024 року перебуває близько 470 тисяч військовослужбовців окупаційної армії країни-агресорки Росії.

Про це повідомив начальник управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Цуріка. Таку інформацію він надав у відповіді на запит "Главкому".

"Наразі сухопутна частина ворожого угруповання, розташованого на території України, становить близько 470 тисяч військовослужбовців", – йдеться у повідомленні. відео дня

Зазначається, що за останні три місяці угрупування окупаційних військ зросло на 40 тис. осіб.

Також у Генштабі Збройних сил України оцінили, чи можливий новий наступ російських загарбників з Білорусі – такі дії окупантів вважають малоймовірними.

Війна в Україні

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заінтригував заявою у річницю вторгнення РФ в Україну. За словами головнокомандувача ЗСУ, палаючих літаків країни-агресорки РФ може стати більше. Він зазначив, що ми можемо дати ворогу потужну відповідь в повітрі.

Раніше повідомлялося, що у другу річницю вторгнення РФ до Києва прибули західні лідери. Щоб продемонструвати солідарність з Україною, у нашу державу вже прибули шестеро представників західних держав.

Нагадаємо, у ГУР розкрили деталі ліквідації російського літака А-50. Російський літак був збитий 23 лютого поблизу міста Приморсько-Ахтарськ. Борт повинен був виконувати терористичні завдання держави-агресора РФ.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.