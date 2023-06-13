У Бельгії українець-біженець виграв 500 тис. євро в лотерею

Біженець з України в Брюсселі раптово виграв у лотерею 500 тисяч євро. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на свої джерела в національній лотереї Бельгії.
Ім'я переможця традиційно не розкривають, але кажуть, що лотерейний квиток він купив на заправці всього за 5 євро (близько 200 гривень).
Йому пощастило не тільки в тому, що він виграв в 100 тисяч разів більше грошей, ніж витратив, а й тому, що лотерейний виграш в Бельгії не обкладається податками.
"Його почуття були дуже неоднозначними. Він явно думав про Україну, а в цей час важко радіти всьому, що відбувається в твоїй країні. Але одночасно, звичайно, він був дуже радий своїй перемозі і, перш за все, сповнений надії", – заявив представник Національної лотереї Бельгії Джоук Вермоер.
Також є інформація, що переможець спочатку мріє влаштувати вечірку на виграні гроші (щоб подякувати всім, хто допоміг йому облаштуватися в Бельгії). А потім він планує зробити що-небудь корисне для українців і відновлення України після війни.
Нагадаємо, на Закарпатті житель Мукачева виграв позашляховик, ставши переможцем акції "Вакцинуйся. Збережи життя", яке проводили в громаді серед вакцинованих. Автомобіль, телевізори та інші призи, які вручали мукачівцям за вакцинацію, закуплені за кошти міського бюджету.
Також стало відомо, що депутат від "Слуги народу" Максим Павлюк виграв у лотерею 900 тисяч гривень, про що українці дізналися з його декларації.
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