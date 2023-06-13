УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Бельгії українець-біженець виграв 500 тис. євро в лотерею

Дмитро Відоменко
13 червня 2023, 12:02 оновлено 13 червня, 12:12
60
Ім'я переможця традиційно не розкривають, але кажуть, що лотерейний квиток українець купив на заправці всього за 5 євро (близько 200 гривень).
Лотерея
Лотерейні виграші в Бельгії не обкладаються податками / Колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Біженець з України в Брюсселі раптово виграв у лотерею 500 тисяч євро. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на свої джерела в національній лотереї Бельгії.

Ім'я переможця традиційно не розкривають, але кажуть, що лотерейний квиток він купив на заправці всього за 5 євро (близько 200 гривень).

Йому пощастило не тільки в тому, що він виграв в 100 тисяч разів більше грошей, ніж витратив, а й тому, що лотерейний виграш в Бельгії не обкладається податками.

відео дня

"Його почуття були дуже неоднозначними. Він явно думав про Україну, а в цей час важко радіти всьому, що відбувається в твоїй країні. Але одночасно, звичайно, він був дуже радий своїй перемозі і, перш за все, сповнений надії", – заявив представник Національної лотереї Бельгії Джоук Вермоер.

Також є інформація, що переможець спочатку мріє влаштувати вечірку на виграні гроші (щоб подякувати всім, хто допоміг йому облаштуватися в Бельгії). А потім він планує зробити що-небудь корисне для українців і відновлення України після війни.

Читайте також:

У Бельгії українець-біженець виграв 500 тис. євро в лотерею

Нагадаємо, на Закарпатті житель Мукачева виграв позашляховик, ставши переможцем акції "Вакцинуйся. Збережи життя", яке проводили в громаді серед вакцинованих. Автомобіль, телевізори та інші призи, які вручали мукачівцям за вакцинацію, закуплені за кошти міського бюджету.

Також стало відомо, що депутат від "Слуги народу" Максим Павлюк виграв у лотерею 900 тисяч гривень, про що українці дізналися з його декларації.

Інші новини:

Новини Бельгії
Реклама

Головне за день

ЗСУ йдуть вперед на трьох напрямках і звільняють захоплені РФ території

ЗСУ йдуть вперед на трьох напрямках і звільняють захоплені РФ території

12:37 Україна
Bradley - "витратник" для наступу: США передадуть Україні нові БМП – ЗМІ

Bradley - "витратник" для наступу: США передадуть Україні нові БМП – ЗМІ

11:30 Світ
Макрон заявив про початок переговорів після успішного контрнаступу ЗСУ

Макрон заявив про початок переговорів після успішного контрнаступу ЗСУ

08:52 Світ
Всі головні новини

Останні новини

13:04

Зірка "Людей Ікс" розбився під час гонки на витривалість

12:42

Головоломка "прокачає" уважність: потрібно знайти зашифроване ім'я за 6 секунд

12:42

Гороскоп на завтра 14 червня 2023: Овну - романтика, Ракам - пліткиВідео

12:37

ЗСУ йдуть вперед на трьох напрямках і звільняють захоплені РФ території

12:24

Що відбувається з тілом, якщо відмовитися від хліба: є і мінуси, і плюси

Вночі РФ атакувала ракетами рідне місто Зеленського: у Кривому Розі вже 6 жертвВночі РФ атакувала ракетами рідне місто Зеленського: у Кривому Розі вже 6 жертв
12:02

У Бельгії українець-біженець виграв 500 тис. євро в лотерею

11:57

Чорновіл поплатився за образу нареченої Да Вінчі: екснардепа кинули у смітникВідео

11:30

Bradley - "витратник" для наступу: США передадуть Україні нові БМП – ЗМІ

11:24

Відмовчуються: комік з РФ розповів, що його друзі не підтримують війну

Реклама
11:11

Просився вбивати українців: путініст Охлобистін розповів про актора-алкоголіка

11:05

РФ втрачала по солдату на кожні 48 см: Сирський розповів про просування ЗСУ в Бахмуті

11:04

"Давай подивимося, чи зможеш": ексчемпіон дав Ломаченку знущальну порадуВідео

10:39

Джей Ло показала стильне поєднання у вигляді запаморочливої сукні

10:34

Справжня магія: чоловік показав кумедний лайфхак з голкою і бананомВідео

10:33

Кава як добриво: які рослини можна і не варто пригощати ароматним напоєм

10:29

Компанія SOCAR організувала візит школярів до Азербайджану

10:22

Масова перевірка лічильників: кому доведеться заплатити тисячі гривень штрафуВідео

09:33

Бунт на Донбасі: зеки-окупанти розстріляли контрактників РФ і захопили зброю

09:30

Пономарьов розповів, чому Лорак і Повалій підтримали країну-агресор РФВідео

09:16

Як очистити чавунну решітку на плиті: 4 способи, які точно допоможуть

Реклама
08:53

Біолог пояснив, чи можливо загалом відновити Каховську ГЕСВідео

08:52

Макрон заявив про початок переговорів після успішного контрнаступу ЗСУВідео

08:42

Російський генерал злетів у повітря: ЗСУ знищили командира "елітних" військ РФ

08:11

Росіяни, ви отримаєте свою порцію співчуттяПогляд

08:03

3 напрямки контрнаступу ЗСУ: в ISW повідомили, де Україна досягла успіхуВідео

07:30

Приречені розбагатіти влітку-2023: астролог розповів, до кого будуть липнути грошіВідео

07:29

Знадобиться багато місяців: в ОП закликали не чекати швидких результатів контрнаступуВідео

07:20

Неперевершена загадка на спостережливість: лише одиниці знайдуть цифру 3 за 15 секунд

06:50

Чому не можна казати "творог": мовознавець Авраменко пояснив найпоширенішу помилкуВідео

06:20

Капітуляцію Росії підпише ПригожинПогляд

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 13 червняВідео

03:35

Наймолодший янгол Victoria's Secret вийшла заміж за мільйонера

03:05

Експерт пояснив, як НАТО може вразити РосіюВідео

02:35

РФ перерізають коридор до Криму: експерт назвав місто, на яке "націлилися" ЗСУ

02:05

Боїться Польщі та України: Лукашенко сам випрошує ядерну зброю у Путіна - БульбаВідео

01:23

Під час визволення Благодатного загинув молодий захисник з ХмельниччиниВідео

00:38

ЗСУ потужно вдарили по окупантах та знищили майже чотири роти загарбників - ТарнавськийВідео

00:35

Як зараз виглядає гарнюня Юмі з фільму Люка Бессона "Васабі"

12 червня, понеділок
23:40

"Може наблизити мир": успішний контрнаступ ЗСУ змусить РФ припинити війну - БлінкенВідео

23:10

"Рух є" : Зеленський провів Ставку і обговорив контрнаступ ЗСУВідео

Реклама
23:07

"Обов'язково отримають по заслугах": Лобода зганьбила росіян у Ризі через війну в УкраїніВідео

22:49

Чоловік поділився хитрим трюком, як охолодити дім у літню спеку: результат вражаєВідео

21:56

ЗСУ йдуть вперед: за тиждень звільнили сім населених пунктів - МалярВідео

21:52

"Масштабна катастрофа": біолог спрогнозував наслідки підриву Київської ГЕСВідео

21:50

Побиття чоловіка співробітниками ТЦК: потерпілий різко взяв провину на себеВідео

21:25

"Пішла ревіти, сердитись і хворіти": куди зникла Анна КошмалВідео

21:21

Валяються людські черепи: на дні Каховського водосховища виявили дивні речіФотоВідео

20:59

"Все може бути гірше": що буде з Кримом після підриву Каховської ГЕСВідео

20:49

Пора повернути Москві історичну назву - Кучково!Погляд

20:49

Україна втратила перемогу в "товарняку" з Німеччиною і зіграла внічию 3:3Відео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода весна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти