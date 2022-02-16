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У Дніпрі запалили найбільший у світі прапор України

16 лютого 2022, 18:17

Труби покриті 5,5 тисячами світлових пікселів.

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Прапор у Дніпрі став найбільшим в Україні / Expolight

У Дніпрі до Дня єднання, 16 лютого, зробили найбільший у світі прапор України. Світлова арт-інсталяція була споруджена на п'яти колишніх заводських трубах. Вона запалилася синьо-жовтими квітами.

Відзначається, що труби покриті 5,5 тис. світлових пікселів, а зверху встановлений потужний світловий лазер, який йде в небо більш ніж на 10 км.

Раніше щовечора труби підсвічувалися різними кольорами. Але з 16 по 20 лютого вони будуть зображувати прапор України.

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"Навіть найбільші у світі фізичні прапори не перевищують кількох сотень метрів. Ми ж завдяки світлу зробили такий прапор, який підноситься в небо на кілометри і здатний запалити вогонь надії і впевненість у серці кожного жителя України!"- написав у Facebook засновник світлотехнічної компанії Микола Каблука.

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День єднання в Україні

Як відомо, сьогодні Україна відзначає нове свято - День єднання.

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Президент України Володимир Зеленський відкрив телемарафон національної єдності з нагоди Дня єднання і звернувся до українців.

Також разом з дружиною Оленою запустив челендж до Дня єднання України.

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