У Дніпрі запалили найбільший у світі прапор України

Труби покриті 5,5 тисячами світлових пікселів.
У Дніпрі до Дня єднання, 16 лютого, зробили найбільший у світі прапор України. Світлова арт-інсталяція була споруджена на п'яти колишніх заводських трубах. Вона запалилася синьо-жовтими квітами.
Відзначається, що труби покриті 5,5 тис. світлових пікселів, а зверху встановлений потужний світловий лазер, який йде в небо більш ніж на 10 км.
Раніше щовечора труби підсвічувалися різними кольорами. Але з 16 по 20 лютого вони будуть зображувати прапор України.
"Навіть найбільші у світі фізичні прапори не перевищують кількох сотень метрів. Ми ж завдяки світлу зробили такий прапор, який підноситься в небо на кілометри і здатний запалити вогонь надії і впевненість у серці кожного жителя України!"- написав у Facebook засновник світлотехнічної компанії Микола Каблука.
День єднання в Україні
Як відомо, сьогодні Україна відзначає нове свято - День єднання.
Президент України Володимир Зеленський відкрив телемарафон національної єдності з нагоди Дня єднання і звернувся до українців.
Також разом з дружиною Оленою запустив челендж до Дня єднання України.
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