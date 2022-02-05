У Дніпрі понад 700 кажанів оселилися на балконі квартири

Коли господарі виявили у своїй квартирі кажанів, то дуже здивувалися і викликали рятувальників ДСНС. Кажани організували собі на балконі зимову сплячку.
У Дніпрі в одній з квартир знайшли 719 кажанів. Вони оселилися на балконі. Господарі помітили їх і викликали рятувальників.
Як пише Інформатор, кажани облаштувалися на балконі для зимової сплячки.
Рятувальники завантажили кажанів в коробки й передали волонтеру Харківського центру порятунку рукокрилих. З ними все гаразд.
Як повідомляв Главред, у вересні минулого року в Харкові майже сотня кажанів залетіла в національний університет імені В. Н Каразіна. Тварини влаштувалися на одному з вікон, яке працівники ВНЗ забули закрити на ніч. Звірята ж випадково залетіли всередину.
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Автор: Анна Багрій