У Дніпрі понад 700 кажанів оселилися на балконі квартири

Рятувальники завантажили кажанів у коробки / Фото dp.informator.ua

У Дніпрі в одній з квартир знайшли 719 кажанів. Вони оселилися на балконі. Господарі помітили їх і викликали рятувальників.

Як пише Інформатор, кажани облаштувалися на балконі для зимової сплячки.

Рятувальники завантажили кажанів в коробки й передали волонтеру Харківського центру порятунку рукокрилих. З ними все гаразд.

dp.informator.ua

dp.informator.ua

Як повідомляв Главред, у вересні минулого року в Харкові майже сотня кажанів залетіла в національний університет імені В. Н Каразіна. Тварини влаштувалися на одному з вікон, яке працівники ВНЗ забули закрити на ніч. Звірята ж випадково залетіли всередину.

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