Зібралися зимувати: у Дніпрі змії залізли в будинок і сховалися на кухні

За допомогою спеціального інструменту змія була відловлена і випущена на свободу за межами міста.
У Дніпрі в одному з приватних будинків власники виявили непрохану гостю.
Як повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області, змія сховалася в кухонній тумбочці.
До рятувальників звернулися власники житлового будинку, які повідомили, що в їх будинок на вулиці Петрозаводський Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра заповзла змія.
Господарі помітили плазуна на кухні.
Прибулі за викликом рятувальники виявили непрохану гостю довжиною близько 1 метра, в меблевому ящику.
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За допомогою спеціального інструменту змія була відловлена і випущена на свободу за межами міста.
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Автор: Марія Тупік