Зібралися зимувати: у Дніпрі змії залізли в будинок і сховалися на кухні

Змії атакують / ДСНС

У Дніпрі в одному з приватних будинків власники виявили непрохану гостю.

Як повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області, змія сховалася в кухонній тумбочці.

До рятувальників звернулися власники житлового будинку, які повідомили, що в їх будинок на вулиці Петрозаводський Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра заповзла змія.

Господарі помітили плазуна на кухні.

Прибулі за викликом рятувальники виявили непрохану гостю довжиною близько 1 метра, в меблевому ящику.

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За допомогою спеціального інструменту змія була відловлена і випущена на свободу за межами міста.

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