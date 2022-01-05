Візит Бетмена: у Дніпрі кажан проломився у ванну через вентиляцію

У Дніпрі кажан проломився у ванну через вентиляцію / Reuters

У Дніпрі у ванну кімнату однієї з квартир багатоповерхового будинку на проспекті імені Дмитра Яворницького проник кажан. Про це повідомляють представники пресслужби ДСНС у Дніпропетровській області.

Пізно ввечері у вівторок, 4 січня, власники квартири знайшли у себе у ванній кімнаті кажана. Вони подзвонили в ДСНС, і на місце виїхали рятувальники.

Як з'ясувалося, кажан випав з вентиляційного отвору у ванну кімнату квартири. Співробітники аварійно-рятувальної частини зловили тварину і випустили на свободу за межами міста. Для проведення рятувальних робіт були задіяні чотири людини особового складу та одна одиниця техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Харкові майже сотня кажанів залетіла в національний університет імені В. Н Каразіна.

Тварини влаштувалися на одному з вікон, які працівники вузу забули закрити на ніч. Звірята ж випадково залетіли всередину.