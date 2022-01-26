У Чернівецькій області таємниче помирають молоді прикордонники: батьки не вірять у версії слідства

У Чернівецькій області таємниче помирають молоді прикордонники / УНІАН

У Чернівецькій області у прикордонному підрозділі на кордоні з Румунією виявили тіло українського військовослужбовця. 19-річний хлопець загинув від вогнепального поранення.

Такі випадки на кордоні відбуваються далеко не в перший раз, пише "ТСН".

Четверо загиблих прикордонників

Про те, що в прикордонному загоні в Чернівецькій області стався не перший нещасний випадок, журналістам розповіла сім'я загиблого військовослужбовця Сергія Чіпака. Наразі відомо щонайменше про чотири подібні інциденти. Один стався 19 січня цього року, ще один — в ніч з 22 на 23 січня. Два інших епізоди трапилися у квітні і серпні 2021 року.

Попередньо, всі вони підходять під один сценарій: у військовослужбовців були проблеми "на громадянці", в результаті яких вони нібито вирішили звести рахунки з життям. Джерела журналістів ТСН повідомляють, що хлопці "стали жертвами своїх же товаришів по службі".

24-річний Микола загинув на посту

У квітні минулого року в прикордонному загоні знайшли тіло 24-річного Миколи Цикула. Військовослужбовець загинув на посту під час несення служби. Його тіло знайшли товариші по службі.

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"Спочатку в ув'язненні судмедекспертизи вказувалося, що поранень було три — в груди. Але зараз нам дали документи, в яких мова йде про один постріл. Його знайшли на посту: тіло ніби тягнули, в трьох метрах від нього лежав автомат і телефон, а капюшон від форми лежав під головою. Виявила його дівчина-офіцер, з якою він перед смертю нібито спілкувався по телефону. Він сказав їй:"Почекай, хтось іде". Після чого вона почула постріл", - розповів батько загиблого солдата Ілля Цикул.

За словами батька, загиблого знайшла дівчина, з якою він спілкувався перед смертю. Микола нібито перебував з нею у відносинах. Однак згодом з'явилася інформація, що тіло військовослужбовця виявила аж ніяк не його кохана, а товариш по службі, який в момент того, що сталося знаходився в 50 метрах від місця трагедії.

читайте такожВ Одесі автобус з пасажирами влетів у чотири авто і магазин: водій загинув"Він був на посаді з строковиком. Коля-старший зміни, тому мав стояти на вишці. Але вийшло так, що строковик опинився на вишці, а мій син був в 50 метрах від неї. При цьому строковик не почув пострілу", - розповів чоловік.

Наразі невідомо, з якої саме зброї стався постріл. Разом з тим сім'я військовослужбовця заперечує версію того, що це могло бути самогубство. Приводів для цього, кажуть, бути не могло.

"Він служив другий рік. За контрактом. Про якісь конфліктні ситуації нам нічого не говорив. Тільки розповів, як одного разу виловили нелегалів, відвели їх під конвоєм до начальства. Після чого їх відпустили", - додав чоловік.

Він також підкреслив, що з часом слідство припинило розслідування інциденту, пославшись на відсутність кримінального злочину.

Сергій помер від кульового поранення в голову

Тіло ще одного військовослужбовця знайшли 19 серпня. З його поста, який знаходився в селищі Селятин, пролунали кілька пострілів. Пізніше товариші по службі знайшли тіло 24-річного прикордонника Сергія Чіпака. Він загинув від кульового поранення голови. Обставини його загибелі заплутані не менше, ніж у випадку з Миколою Цикулем.

"Розслідування зараз топчеться на місці. Вони допитали свідків, які були з сином на службі, зробили експертизи, і все. Я отримав матеріали слідства, не можу їх розголошувати, але я побачив явні розбіжності у свідченнях свідків. Написав клопотання про проведення слідчого експерименту по чутності пострілу. Тому що свідки кажуть, що вони постріли не чули, хоча чутність автомата — 2000 метрів", — розповідає батько загиблого прикордонника Валерій Чіпак.

читайте такожНа Житомирщині загадково загинула мати двох дітей та бізнеследі - її знайшли мертвою у лісіСам чоловік причиною смерті Сергія та Миколи вважає умисне вбивство, вчинене через те, що хлопці нібито "стали свідками чогось незаконного".

"Мій син був свідком незаконних дій своїх товаришів. Вдень 18 серпня сталася одна ситуація, про яку я не можу говорити, але вона офіційно вказана в справі. Ця ситуація і спровокувала конфлікт з цими хлопцями. Він їх попередив, що якщо вони не припинять, Сергій про них повідомить, і їм доведеться відповідати за законом. Через 12 годин його знайшли мертвим", — підкреслив Валерій Чіпак.

Один загинув, другий у лікарні

Інциденти з прикордонниками сталися 21-23 січня. У прикордонному загоні спершу знайшли тіло 19-річного військовослужбовця. А через кілька годин з вогнепальним пораненням грудей в лікарню госпіталізували 22-річного прикордонника.

Начальник прес-служби 31-го прикордонного загону Сергій Бровко повідомив, що між двома інцидентами нібито немає ніякого зв'язку.

"Зв'язку між подіями не проглядається у зв'язку з тим, що вони сталися в різних підрозділах. Перший нещасний випадок стався на рівнині кордону, другий - високо в горах. Всі подальші висновки зроблять слідчі органи. За фактом одного інциденту зараз відкрито кримінальне провадження з позначкою "самогубство". По другому триває слідство", - заявив Сергій Бровко.

Сім'ї загиблих продовжують розбиратися

Сім'ї загиблих військовослужбовців з'ясовують обставини їх загибелі. Батько Миколи Цикулі в сльозах каже, що у нього забрали єдиного сина, тому боротися він не перестане. Не поступається і Валерій Чіпак.

"Кажуть, що експертизи йдуть. Але я розумію, що все йде не так, як належить. Я написав клопотання, можливо, щось зміниться. Але в принципі, це малоймовірно", - додав Валерій Чіпак.

Раніше ми писали про смерть Сергія Чіпака - його тіло виявили товариші по службі, на його тілі – вогнепальне поранення. Сім'я військового вважає, що його навмисно вбили. Офіційна причина трагедії поки невідома. У військовій частині за фактом смерті прикордонника проводяться перевірки.