"Українці на це заслуговують": Зеленський емоційно відреагував на рішення ЄК щодо України

Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо членства України в Євросоюзі. У грудні ми очікується політичне рішення від Європейської Ради.

https://glavred.net/ukraine/ukraincy-etogo-zasluzhivayut-zelenskiy-emocionalno-otreagiroval-na-reshenie-ek-po-ukraine-10515070.html Посилання скопійоване

Зеленський емоційно відреагував на рішення ЄК щодо України/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на рішення Європейської комісії, яка 8 листопада оголосила про те, що рекомендує почати переговори щодо вступу України в Євросоюз.

Глава Української держави наголосив, що у грудні повинне бути політичне рішення щодо цього питання від Європейської Ради.

"Сьогодні історія України та всієї Європи зробила правильний крок – Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо членства з Україною. Чистий позитив. Попри всі складнощі рухаємося вперед. В вже в грудні ми очікуємо політичне рішення від Європейської Ради. Українці завжди були і є частиною нашої спільної європейської родини", – зазначив Зеленський у відеозверненні. відео дня

Він наголосив, що українці заслуговують на те, щоб наша країна вступила в ЄС.

"Наша держава має бути у Євросоюзі. Українці на це заслуговують і своїм захистом європейських цінностей, і тим, що навіть у час повномасштабної війни ми дотримуємо свого слова, розвиваючи державні інституції. Всі необхідні рішення ухвалюємо. Дякую всім, хто допомагає", – сказав президент України.

Вступ України в Євросоюз

Нагадаємо, Україна отримала статус кандидата на вступ в Євросоюз влітку 2022 року. Тоді наша держава зобов'язалася виконати 7 рекомендацій від ЄС, щоб почати переговори про власне вступ.

4 листопада під час візиту до Києва голова ЄК Урсула фон дер Ляєн оцінила прогрес України на шляху до ЄС. Вона зазначила, що Україна досягла значних успіхів під час впровадження реформ, необхідних для початку переговорів щодо вступу в Європейський союз.

8 листопада Єврокомісія оголосила свій звіт щодо оцінки прогресу країн-кандидатів у реалізації реформ, які потрібно втілити у життя, щоб вступити в ЄС. Такий документ, який має назву Enlargement Package ("Пакет розширення"), ухвалюється кожного року. У ньому Єврокомісія не лише оцінює, який прогрес мають країни-члени у реалізації необхідних для вступу реформ, а й зазначає, які реформи ще потрібно провести, і висловлює пропозиції щодо подальших кроків. Україну цього року вперше було додано до цього "Пакета розширення".

Європейська комісія сьогодні, 8 листопада, рекомендувала розпочати переговори про членство України в Європейському Союзі. Голова ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала 90% реформ, на які від неї очікував Євросоюз. Водночас вона наголосила, що потрібно й надалі втілювати у життя незавершені реформи.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.