Українки "штурмують" військкомати: журналістка пішла виконувати наказ, але зіткнулася з проблемами

Українки йдуть до військкоматів, щоб стати на військовий облік / УНІАН

В Україні 17 грудня набув чинності наказ Міністерства оборони, згідно з яким жінки відтепер зобов'язані стати на облік. Реєструватися повинні придатні для військової служби українки віком до 60 років, професії яких схожі з військово-обліковими спеціальностями. Військкомати вже встигли здивуватися тому, яку активність проявили жінки в прагненні стати на військовий облік. Однією з перших вирушила виконувати наказ відомства журналістка Юлія, якій, втім, відразу зареєструватися не вдалося.

У сюжеті ТСН йдеться про те, що дочка військового, журналістка Юлія вирішила відправитися у військкомат відразу після того, як почула про наказ Міноборони. Жінка не вагалася в ухваленні рішення, оскільки її батько сам служив в армії.

"Тато після закінчення школи свого часу закінчив льотне училище, і відтоді до виходу на пенсію служив в армії. Спочатку літав сам, а потім після травми став керівником польотів. Ми з сестрою з дитинства знали, що таке військова служба і росли з цим. Довелося кілька разів переїздити, а 1991 року тата перевели з Казахстану до України, до Кіровограда, де й він працював у військовій частині Канатово, а потім вийшов на пенсію. Тому питання чи ставати на військовий облік, чи ні, у мене навіть не виникало – ставати однозначно", - розповіла вона.

Які документи потрібні для того, щоб стати на військовий облік

За словами жінки, вже на цьому тижні вона взяла потрібні документи і відправилася до одного з районних військкоматів. Для цього їй знадобився наступний перелік:

Паспорт (оригінал та копія)

паспорт (оригінал та копія);

диплом про освіту (оригінал та копія);

довідка про реєстрацію (оригінал та копія);

три фотографії 3на4;

ідентифікаційний код (оригінал та копія).

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"Я добре розумію, що у країні, де 7 рік йде війна, мають бути залучені всі резерви, і навіть якщо жінки у разі нападу Росії не будуть брати участь безпосередньо у війні на передовій, вони мають в силу своїх можливостей допомагати в тилу та мати відповідні військові навички", - додала Юлія.

Жінка була волонтеркою АТО

Юлія вже встигла ознайомитися з військовою справою, оскільки була волонтером і збирала гроші для військових в зоні АТО на Донбасі.

"Плели маскувальні сітки, збирали продукти і передавали до зони АТО. Проводили акцію зі збору коштів пораненим бійцям і ще купу всього", - згадує вона.

Жінки стрімко вирушили до військкоматів

Як розповіла журналістка Юлія, працівники військкомату здивувалися реакції жінок, які з перших днів вирушили до військкоматів. Бажаючі стати на військовий облік прийшли заздалегідь, ще до початку роботи комісаріату.

Спеціальності Юлії не опинилося в переліку професій

Підготувавши всі документи, вона очікувала своєї черги. Разом з нею до військкомату прийшли дві жінки, медикині за освітою. Проблем з ними не виникло, а ось її ситуація виявилася складнішою. Спеціальності Юлії не було в переліку затверджених Міноборони професій. Питання було вирішено після того, як виявилося, що "режисуру телебачення" можна прирівняти до "телекомунікацій".читайте такожУ Раді запропонували зробити військовий облік для жінок добровільним

"Я попередньо зібрала необхідний перелік документів: копії та оригінали дипломів, паспорта, кода і прописки, а також зробила світлини 3Х4. У районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (нова назва військкоматів) крім мене, були ще дві жінки (відчула навіть якусь гордість за наших жінок). Вони за освітою медики, і теж прийшли ставати на облік. З ними було все швидко. Зі мною – складніше. Працівниця центру найперше спитала про освіту. За першою освітою я – вчитель іноземної мови, за другою – режисер телебачення. У переліку професій Міноборони таких спеціальностей не виявилося. Втім, потім ми поміркували і дійшли згоди, що "режисура телебачення" підходить до "телекомунікацій", вказаних у списку, тож мене можуть зареєструвати", - пояснила жінка.

Стати на облік не можна без проходження гінеколога

На розмову з фахівцями військкомату пішло близько 10 хвилин. Там ще й самі не знають про порядок реєстрації жінок на військовий облік. Тому за старою схемою кандидаток відправляють на проходження медичної комісії.читайте такожВійськовий облік для жінок: Міноборони планує перевести процес в онлайн

"Переглянувши мої документи, мені сказали прийти наступного разу, але з довідками від гінеколога і результатами флюорографії. Далі вже безпосередньо в терцентрі комплектування повинна бути медична комісія, за результатами якої буде вирішено, чи придатна я до військової служби, чи ні", - сказала Юлія.

Жінка має намір повернутися до військкомату

Юлія розчарувалася тим, що її документи не прийняли, проте вона планує повернутися до військкомату.

"Можливо, трохи неорганізовано ще все, і час забере проходження жіночого лікаря та ФГ, але щойно пройду, знову прийду. Треба доводити почату справу до кінця", - підкреслила дочка військового.

Військовий облік для жінок в Україні

Наказ Міністерства оборони №313, згідно з яким жінки повинні перебувати на військовому обліку, набув чинності 17 грудня. У документі йдеться про те, що жінки у віці від 18 до 60 років, придатні для військової служби за станом здоров'я, повинні будуть ставати на військовий облік. Нововведення стосується працівниць 35 сфер діяльності - від громадського харчування до банківської справи.

Компанії-роботодавці перевірятимуть наявність у жінок документів про перебування на військовому обліку. За прийом незареєстрованої у військкоматі працівниці передбачено штраф на суму від 5100 до 8500 гривень.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що у зв'язку з нововведеннями жодних змін у житті жінок не буде. За його словами, на них не очікує призов або мобілізація. Мета такого рішення - дізнатися, які спеціалістки є в державі, котрі, в крайньому випадку, можуть приєднатися до оборонних заходів.