УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Українки "штурмують" військкомати: журналістка пішла виконувати наказ, але зіткнулася з проблемами

29 грудня 2021, 17:12

У військкоматах наразі й самі не знають, в якому порядку ставити жінок на облік.

Жінки військові
Українки йдуть до військкоматів, щоб стати на військовий облік / УНІАН

В Україні 17 грудня набув чинності наказ Міністерства оборони, згідно з яким жінки відтепер зобов'язані стати на облік. Реєструватися повинні придатні для військової служби українки віком до 60 років, професії яких схожі з військово-обліковими спеціальностями. Військкомати вже встигли здивуватися тому, яку активність проявили жінки в прагненні стати на військовий облік. Однією з перших вирушила виконувати наказ відомства журналістка Юлія, якій, втім, відразу зареєструватися не вдалося.

У сюжеті ТСН йдеться про те, що дочка військового, журналістка Юлія вирішила відправитися у військкомат відразу після того, як почула про наказ Міноборони. Жінка не вагалася в ухваленні рішення, оскільки її батько сам служив в армії.

"Тато після закінчення школи свого часу закінчив льотне училище, і відтоді до виходу на пенсію служив в армії. Спочатку літав сам, а потім після травми став керівником польотів. Ми з сестрою з дитинства знали, що таке військова служба і росли з цим. Довелося кілька разів переїздити, а 1991 року тата перевели з Казахстану до України, до Кіровограда, де й він працював у військовій частині Канатово, а потім вийшов на пенсію. Тому питання чи ставати на військовий облік, чи ні, у мене навіть не виникало – ставати однозначно", - розповіла вона.

Які документи потрібні для того, щоб стати на військовий облік

За словами жінки, вже на цьому тижні вона взяла потрібні документи і відправилася до одного з районних військкоматів. Для цього їй знадобився наступний перелік:

  • Паспорт (оригінал та копія)
  • паспорт (оригінал та копія);
  • диплом про освіту (оригінал та копія);
  • довідка про реєстрацію (оригінал та копія);
  • три фотографії 3на4;
  • ідентифікаційний код (оригінал та копія).

Реклама

"Я добре розумію, що у країні, де 7 рік йде війна, мають бути залучені всі резерви, і навіть якщо жінки у разі нападу Росії не будуть брати участь безпосередньо у війні на передовій, вони мають в силу своїх можливостей допомагати в тилу та мати відповідні військові навички", - додала Юлія.

Жінка була волонтеркою АТО

Юлія вже встигла ознайомитися з військовою справою, оскільки була волонтером і збирала гроші для військових в зоні АТО на Донбасі.

"Плели маскувальні сітки, збирали продукти і передавали до зони АТО. Проводили акцію зі збору коштів пораненим бійцям і ще купу всього", - згадує вона.

Жінки стрімко вирушили до військкоматів

Як розповіла журналістка Юлія, працівники військкомату здивувалися реакції жінок, які з перших днів вирушили до військкоматів. Бажаючі стати на військовий облік прийшли заздалегідь, ще до початку роботи комісаріату.

Спеціальності Юлії не опинилося в переліку професій

Підготувавши всі документи, вона очікувала своєї черги. Разом з нею до військкомату прийшли дві жінки, медикині за освітою. Проблем з ними не виникло, а ось її ситуація виявилася складнішою. Спеціальності Юлії не було в переліку затверджених Міноборони професій. Питання було вирішено після того, як виявилося, що "режисуру телебачення" можна прирівняти до "телекомунікацій".читайте такожУ Раді запропонували зробити військовий облік для жінок добровільним

"Я попередньо зібрала необхідний перелік документів: копії та оригінали дипломів, паспорта, кода і прописки, а також зробила світлини 3Х4. У районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (нова назва військкоматів) крім мене, були ще дві жінки (відчула навіть якусь гордість за наших жінок). Вони за освітою медики, і теж прийшли ставати на облік. З ними було все швидко. Зі мною – складніше. Працівниця центру найперше спитала про освіту. За першою освітою я – вчитель іноземної мови, за другою – режисер телебачення. У переліку професій Міноборони таких спеціальностей не виявилося. Втім, потім ми поміркували і дійшли згоди, що "режисура телебачення" підходить до "телекомунікацій", вказаних у списку, тож мене можуть зареєструвати", - пояснила жінка.

Стати на облік не можна без проходження гінеколога

На розмову з фахівцями військкомату пішло близько 10 хвилин. Там ще й самі не знають про порядок реєстрації жінок на військовий облік. Тому за старою схемою кандидаток відправляють на проходження медичної комісії.читайте такожВійськовий облік для жінок: Міноборони планує перевести процес в онлайн

"Переглянувши мої документи, мені сказали прийти наступного разу, але з довідками від гінеколога і результатами флюорографії. Далі вже безпосередньо в терцентрі комплектування повинна бути медична комісія, за результатами якої буде вирішено, чи придатна я до військової служби, чи ні", - сказала Юлія.

Жінка має намір повернутися до військкомату

Юлія розчарувалася тим, що її документи не прийняли, проте вона планує повернутися до військкомату.

"Можливо, трохи неорганізовано ще все, і час забере проходження жіночого лікаря та ФГ, але щойно пройду, знову прийду. Треба доводити почату справу до кінця", - підкреслила дочка військового.

Військовий облік для жінок в Україні

Наказ Міністерства оборони №313, згідно з яким жінки повинні перебувати на військовому обліку, набув чинності 17 грудня. У документі йдеться про те, що жінки у віці від 18 до 60 років, придатні для військової служби за станом здоров'я, повинні будуть ставати на військовий облік. Нововведення стосується працівниць 35 сфер діяльності - від громадського харчування до банківської справи.

Компанії-роботодавці перевірятимуть наявність у жінок документів про перебування на військовому обліку. За прийом незареєстрованої у військкоматі працівниці передбачено штраф на суму від 5100 до 8500 гривень.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що у зв'язку з нововведеннями жодних змін у житті жінок не буде. За його словами, на них не очікує призов або мобілізація. Мета такого рішення - дізнатися, які спеціалістки є в державі, котрі, в крайньому випадку, можуть приєднатися до оборонних заходів.

viber
військкомати новини України Військовий облік жінок
Зараз ви переглядаєте новину «Українки "штурмують" військкомати: журналістка пішла виконувати наказ, але зіткнулася з проблемами». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на завтра 30 грудня 2021: Левам – гроші, Дівам – удача, Стрільцям - небезпекаГороскоп на завтра 30 грудня 2021: Левам – гроші, Дівам – удача, Стрільцям - небезпека Смачний м'ясний салат на Новий рік 2022 Карнавальна маска за 15 хвилинСмачний м'ясний салат на Новий рік 2022 Карнавальна маска за 15 хвилин Робимо гарний будинок: що зараз модно в інтер'єрі, а від чого краще позбутисяРобимо гарний будинок: що зараз модно в інтер'єрі, а від чого краще позбутися З наступаючим Новим роком 2022 - картинки і привітання в прозі і віршахЗ наступаючим Новим роком 2022 - картинки і привітання в прозі і віршах Шукали два дні, а вона була неподалік: у Херсоні знайшли мертвою зниклу під час корпоративу жінкуШукали два дні, а вона була неподалік: у Херсоні знайшли мертвою зниклу під час корпоративу жінку
18:07

Збудуться всі мрії: названі самі фартові знаки зодіаку, яким надзвичайно пощастить в Новий рік 2022

17:57

Данілов розкрив плани Путіна по УкраїніВідео

17:54

Операція пішла не за планом: у Києві рятувальники впустили з висоти носилки з чоловікомВідео

17:31

Замість вакцини "накачав" снодійним: псевдофельдшер на Сумщині побив і хотів спалити пенсіонерів

17:20

Прикмети на 31 грудня: що не можна робити на Новий рік, щоб не залучити біду в будинокВідео

Реклама
17:19

63-річна Мадонна назвала себе ексгібіціоністкою і показала мереживну нижню білизну

17:12

Українки "штурмують" військкомати: журналістка пішла виконувати наказ, але зіткнулася з проблемамиВідео

17:05

Засідання РНБО напередодні Нового року: став відомий порядок деннийВідео

16:56

Новорічні свята в Україні 2022: коли колядують, щедрують і посівають

16:46

На Харківщині у потрійній ДТП загинула 6-місячна дитина

16:40

Зігрівав своїм тілом: 10-річний хлопчик врятував батька на Дніпропетровщині

16:29

Алла Ландар розповіла про початок роботи над проектом "Останнє бажання" новости компании

16:04

Найбільший приріст ВВП у 2021 році Україні забезпечило "Велике будівництво" - дослідження

15:48

Слуга народу лідирує, а Євросолідарність Порошенка відстає: опубліковано свіжий рейтинг партій

15:44

Стало відомо, що буде з тарифами на комуналку після Нового рокуВідео

15:38

В Україні більше не вводитимуть тотальних локдаунів – Шмигаль

15:33

Православний календар 2022: важливі дати, пости і поминальні дні

15:02

"Задля блага громадян": в Україні може з’явитися новий податокВідео

14:54

"Вакцинувався": нардеп Тищенко осоромився в прямому ефіріВідео

14:35

Порошенко випереджає Зеленського у другому турі виборів президента - опитування

Реклама
14:32

Останній герой на 1+1: творці шоу оголосили про старт всенародного кастингуВідео

14:29

У ЄС розповіли про сценарії вторгнення Росії в УкраїнуВідео

14:14

Донька Сумської здивувала мережу радикальною зміною іміджу

14:07

"Велике будівництво": між Києвом та Васильковом почали курсувати електрички

13:52

Путін хоче спростити отримання російського громадянства вихідцям з країн СРСР

13:17

Прикмети на 30 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

13:15

Угода США та РФ щодо безпеки – тільки за участю Європи: в ЄС поставили Москві умовуВідео

13:13

З наступаючим Новим роком 2022 - картинки і привітання в прозі і віршах

13:00

Гороскоп на завтра 30 грудня 2021: Левам – гроші, Дівам – удача, Стрільцям - небезпекаВідео

12:56

Фотографувалися з черепом, щоб викласти у соцмережі: на Прикарпатті підлітки понівечили склеп

12:44

Арнольд Шварценеггер офіційно розлучився з Марією Шрайвер після 10 років судових розглядів

12:40

Пожежа в реанімації на Прикарпатті виникла через запалену свічку: пацієнти згоріли живцемВідео

12:17

"Дитина без свідомості лежала під ліжком": на Харківщині чоловік виніс 8-річного хлопчика з палаючого будинку

12:12

За 2021 рік на Дніпропетровщині здали майже 100 об'єктів "Великого будівництва" Зеленського

12:05

В Україні вдесятеро збільшили штрафи за незаконну вирубку дерев, збирання грибів та ягідВідео

12:01

Лобода або Шакіра: як виглядала Покрещук до того, як "накачала" найбільші вилиці в світі

11:20

Відомий гонщик Мочанов потрапив у дорожній скандал у центрі Києва

11:10

"Було багато суму і полегшення": Анна Кошмал розповіла про фінал Сватів та як зустріне Новий РікВідео

11:00

"Або гроші - або тіло назад в морг": у Києві співробітники похоронного бюро вимагали хабар з сім'ї померлого

10:45

США залишать свої кораблі в Середземному морі через скупчення військ РФ біля України, – ЗМІВідео

Реклама
10:33

Підбираємо правильний тональний крем: від пудри з борошна і крейди до мікрогранул і "другої шкіри" новости компании

10:29

Обпалено 90% тіла: внаслідок пожежі в лікарні на Прикарпатті постраждали троє медиківВідео

10:06

"Вареник з бринзою": Вірастюк вульгарно прокоментував пікантне фото дівчини і потрапив у скандал

09:45

У Дніпрі трамвай зійшов з рейок і на смерть збив жінку-пішоходаВідео

09:17

"Втрата путінського трильйона": політолог пояснив, чому в Кремлі бояться "пекельних" санкцій СШАВідео

09:07

Українцям потрібно готуватися до погодної аномалії: синоптик видав несподіваний прогноз

08:46

Україна стала ближчою до вступу в ЄС і НАТО - Кулеба

08:15

Втрата довіри та зацікавленості: яким був 2021 рік для української дипломатіїПогляд

08:02

Морози відступлять, прийде відлига: синоптик уточнила, якою буде погода в Україні на Новий рік 2022Відео

07:56

Гороскоп на сьогодні 29 грудня 2021: Левам – інтриги, Козерогам – плітки, Рибам - перевірка на міцністьВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти