"Атракціон щедрості" закінчився: є 2 сценарії для України після виборів у США – політолог

Ні республіканці, ні демократи, не залишать Україну без допомоги. Але незалежно від того, хто переможе на виборах у США, нам вже не допомагатимуть безкоштовно.

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Є 2 сценарії для України після виборів у США, зазначає політолог Золотарьов/ колаж: Главред, фото: Главред, depositphotos.com/ua

Незалежно від того, хто переможе на президентських виборах у США – Камала Гарріс чи Дональд Трамп – Україна не залишиться зовсім без американської допомоги, але питання в обсягах.

Також ні демократи, ні республіканці вже не налаштовані на безоплатну допомогу Україні. Тому, незалежно від результатів виборів, на нашу державу чекають кредити. Таку думку висловив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов під час чату на Главреді.

"Уперше з часів Другої світової війни в Європі триває велика континентальна війна, яка вимагає колосальних фінансових вкладень, обсягів техніки і боєприпасів. Ні демократи, ні республіканці вже не налаштовані на безоплатну допомогу Україні. "Атракціон небаченої щедрості" закінчився ще в серпні 2023 року, коли нам давали останні гранти на бюджетну підтримку. Тепер будуть кредити – і за республіканців, і за демократів", – зазначив Золотарьов.

Як зміниться допомога США Україні у разі перемоги Камали Гарріс

На думку політолога, у разі перемоги Камали Гарріс, вона, ймовірно, буде продовжувати курс нинішнього президента США Джо Байдена, проте з на порядок меншими обсягами допомоги Україні. У той же час Золотарьов зазначає, що він не вірить у припинення допомоги Україні з боку Сполучених Штатів у разі перемоги Гарріс.

"Але не виключено, що ситуація буде виштовхувати США: хтось же повинен буде відповідати за паскудний мир, от у нас і будуть говорити, що "нас зрадили партнери". Мабуть, ці ноти у США відчули і попросили прикрутити шарманку, і ця тема зникла. Але те, що ця тема зазвучить знову, зрозуміло", – сказав він.

За його словами, президентство Камали Гарріс буде продовженням нинішнього курсу щодо України за умови звуження підтримки і підштовхування Києва до переговорів.

Як зміниться допомога США Україні у разі перемоги Дональда Трампа

Трамп, як бізнесмен, всюди застосовує бізнес-підхід, магію простих рішень складних проблем. На думку політолога, кандидат на пост президента США від республіканців у разі своєї перемоги може мати намір виставити умови Москві і Києву, а далі все залежатиме від того, хто як відреагує. Якщо Кремль за таких умов не захоче погоджуватися на умови Трампа, Трамп відкриє ленд-ліз, збільшить масштаби військової допомоги Україні, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів.

"У 2016 році в ЛДПР Жириновського відкривали шампанське, коли переміг Трамп. Але через місяць у Росії ці настрої змінилися повним розчаруванням і там заговорили, що "Трамп – не наш хлопець". Трамп насамперед виходитиме з ізоляціоністських інтересів – Америка понад усе. Якщо в певний момент інтереси американського ВПК, який є одним зі спонсорів кампанії Трампа, будуть зачеплені, позиція Трампа може змінитися. Його позиція може змінитися, і якщо Трамп побачить, що Кремль укотре намагається обвести його навколо пальця. А Трамп на ці речі реагує дуже болісно й емоційно", – зазначив Золотарьов.

Він нагадав, що у 2017 році за Трампа було порушено негласне збройове ембарго на постачання летальної зброї Україні. При цьому він звернув увагу, що це сталося саме за Трампа, а не за демократа Обами.

"Та й у ситуації, коли перетнулися інтереси РФ і США в Сирії, коли "вагнерівці" полізли не туди – до нафтових родовищ, де були інтереси американських нафтових кампаній (це, до речі, теж найбільші спонсори кампанії Трампа), Трамп, ані секунди не роздумуючи, дав команду американським ВПС ударити по колоні "Вагнера", і поклав їх там більше, ніж у Малі туареги. У нас тут почалися "танці з бубном" з приводу "великої перемоги туарегів". Так, потрапили "вагнерівці" в засідку, їх перебили під сотню, але для нас це нічого не змінює. Це спін-офф – перемикається увага з проблемної ситуації, що Часів Яр на ниточці, Торецьк на ниточці, до Покровська ворогові залишилося менше 20 км, зате всі ми аплодуємо туарегам", – зазначив політолог.

Дивіться відео повної розмови з Андрієм Золотарьовим про переговори з Росією, вибори в США і перспективи завершення війни:

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Військова допомога Україні від США – останні новини

Наприкінці липня цього року повідомлялося, що США виділили великий пакет допомоги Україні. Вартість пакета військової допомоги становить 200 мільйонів доларів.

Також 9 серпня США заявили про потужний пакет військової допомоги Україні. Орієнтовна вартість пакету військової допомоги для України становить 125 мільйонів доларів.

Водночас політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов пояснив, як поведінка США заохочує РФ воювати. Оскільки країна-агресорка Росія бачила таку позицію США, це ще більше заохочувало її воювати.

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