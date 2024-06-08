Вже від завтра: поляки хочуть заблокувати кордон з Україною – які причини

Польські протестувальники можуть заблокувати пункт пропуску "Шегині-Медика" на кордоні з Україною. Блокування, ймовірно, триватиме до кінця вересня, повідомляє ДПСУ.
Як зазначають прикордонники, польські фермери можуть заблокувати рух у напрямку пункту пропуску "Медика", що навпроти українського "Шегині".
"Блокування може початися 9 червня о 10:00 і триватиме до кінця вересня. Для яких саме категорій транспортних засобів буде ускладнено рух, повідомимо додатково", - йдеться в повідомленні ДПСУ.відео дня
Чому польські фермери блокують кордон?
20 лютого польські фермери розпочали повну блокаду кордону з Україною. Основною проблемою страйкарі називають "неконтрольований приплив товарів з України, що імпортуються при відкритті кордону ЄС із цією країною".
Протягом усього часу "прикордонних" страйків сталося кілька гучних інцидентів, коли демонстранти висловлювали антиукраїнську позицію й кидалися на українські фури. В Україні вважають, що російські спецслужби можуть бути причетними до акцій протесту.
Блокада кордону поляками - що відомо
29 квітня, польські протестувальники припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Гребенне - Рава-Руська", повідомили у Державній прикордонній службі.
Блокування польсько-українського кордону є необгрунтованим заходом, який негативно впливає на економіку та стійкість України у контексті протидії російській збройній агресії. Про це раніше говорив речник МЗС України Олег Ніколенко.
Надзвичайний і повноважний посол України в Польщі у 2014-2022 роках Андрій Дещиця вважає, що блокада кордону поляками шкодить економіці обох країн та позиції Польщі на міжнародній арені.
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