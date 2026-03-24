"Вже вміє працювати з паяльником": Притула розповів про можливу мобілізацію сина

Віталій Кірсанов
24 березня 2026, 14:26
Сергій Притула підтримає рішення свого 17-річного сина Дмитра, якщо той вирішить мобілізуватися після того, як йому виповниться 18 років.
Притула розповів про можливу мобілізацію свого сина / колаж: Главред, фото: Сергій Притула / Facebook

Коротко:

  • Дмитро Притула цікавиться сучасними технологіями
  • Дмитро Притула навчається на першому курсі одного з київських вишів

Український волонтер Сергій Притула прокоментував можливу мобілізацію свого старшого сина Дмитра, зазначивши, що поважає його право самостійно приймати подібні рішення.

В інтерв'ю виданню "Суспільне Культура" Притула розповів, що вже обговорює з 17-річним сином тему служби.

За його словами, хлопець виявляє інтерес до сучасних технологій і вже має практичний досвід: під час канікул він допомагав у фонді, де займався налаштуванням і прошивкою дронів.

"Він (Дмитро Притула, - ред.) займався прошивкою дронів. Це цікава робота для молодого хлопця, який вже вміє працювати з паяльником, знає, що і куди припаяти, як прошити і так далі. Його надихало усвідомлення того, що завдяки його роботі якийсь пілот буде в безпеці, оскільки його, як оператора дрона, анонімізують – ворог не знатиме, звідки запускається дрон", – розповів волонтер.

При цьому Притула підкреслив, що зараз для нього в пріоритеті освіта сина. Він повідомив, що Дмитро є студентом Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" і навчається на першому курсі.

Говорячи про майбутнє, волонтер зазначив, що син цікавиться військовою справою, однак остаточне рішення він має прийняти сам. Притула додав, що в родині підтримують будь-який усвідомлений вибір сина, але не хочуть робити передчасних висновків щодо його подальших кроків.

Сергій Притула - головне

Раніше Главред розповідав, що Сергій Притула розповів про розмову, яка відбулася між ним і коміком Андрієм Молочним після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Притула зізнався, що його дратують питання про стосунки з актором, який відверто продемонстрував свою проросійську позицію і розповідав про фашистів у рідній країні. Волонтер зазначив, що востаннє бачив Молочного у 2012 році, а остання розмова між ними відбулася вже після початку повномасштабного вторгнення.

Раніше Сергій Притула опублікував у соціальних мережах рідкісний сімейний контент. Він – батько чотирьох дітей, і зібрав трьох із них разом із дружиною Катериною на захоплюючу прогулянку.

Читайте також:

Про особу: Сергій Притула

Сергій Притула - український громадський і політичний діяч, телеведучий, актор, стендап-комік, автор і співпродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", колишній ведучий телепрограми "Хто зверху?", повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Сергій Притула новини шоу бізнесу
Росія вдарила дронами по центру Львова, є прильоти - перші подробиці

"Всіх забрали": в ГУР зробили гучну заяву про мобілізацію на окупованих регіонах

Долар з євро різко змінили позиції: новий курс валют на 25 березня

Гороскоп Таро на завтра, 25 березня: Тельцям — йти вперед, Скорпіонам — відкритий шлях

Вони ось-ось озолотяться: чотири знаки зодіаку зроблять крок до великих грошей

Карта Deep State онлайн за 24 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Оля Полякова покарала чоловіка після скандального інтерв'ю — подробиці

Мало хто знає — яка головна різниця між білою і червоною цибулею

Житомирщину прогріє до +16: синоптики назвали дату різкого потепління

"Дозволяти такий тон і слова": Зібров жорстко висловився про скандал із ПавлікомВідео

У трьох китайських знаків зодіаку до кінця року збудуться всі мрії – хто вони

Росія вдарила дронами по центру Львова, є прильоти - перші подробиціФото

Повістку можуть вручити в будь-якому місці: розкрито важливий алгоритм роботи ТЦК

Еліта радянського суспільства: які професії поважали найбільше в СРСР

"Всіх забрали": в ГУР зробили гучну заяву про мобілізацію на окупованих регіонах

Долар з євро різко змінили позиції: новий курс валют на 25 березня

Що означає вислів "хоч греблю гати": вчителька дала неочікуване пояснення

Через страх втратити: Пугачова та Галкін ухвалили термінове рішення

Атомна бомба впала на город фермера: сусіди кричали, що настає кінець світу

На Україну чекає похолодання: синоптик назвала дату зміни погоди

Чому щоденний душ після 60 може нашкодити здоров’ю: названо оптимальну частоту

Чорне золото України: як видобувають нафту і чому її не можуть дістати всю

У списку був Стерненко і не тільки: СБУ ліквідувала кілера і зловила агентів ГРУФото

Business Wisdom Summit 2026: у Києві поділяться практичними стратегіями для бізнесів сміливих

"Артистами не озвучуються": Руслана висловила претензії Джамалі

"Він викрав обох синів, а я безсила": матір понад рік бореться за дітей

Дивний лайфхак часів СРСР: для чого у фари авто заливали гальмівну рідину

Скарби зі звалища: серед сміття знайшли діаманти вартістю в мільйони гривень

Атака на Україну триває: "Флеш" попередив про загрозу нових ракетних ударів

Орган спільного регулювання у сфері аудіовізуальних медіасервісів затвердив Положення про експертні колегії новини компанії

Юна родичка Дзідзьо вступила до лав ЗСУ — як відреагував артист

У Раді готують план на випадок, якщо доведеться воювати "ще три роки" – ЗМІ

Великдень уже близько: 5 простих ідей декору, які прикрасять дім

Як сказати українською "вопрос на засыпку" - правильний варіант знають не всіВідео

Чоловік Юлії Висоцької не може ходити без допомоги: як він зараз виглядає

"Величезні забаганки": Глущенко зробила зізнання про стосунки після розлучення

Як додати кілька сантиметрів зросту без підборів: секрети від стилістів

Жлукто замість пральної машини - як прали білизну сотні років тому

Віктор Павлик вперше висловився щодо скандалу з Палацом "Україна"

Скоро потеплішає: яка погода буде в Харкові найближчими днями

Ніхто не очікував: дівчина, яка не знала про вагітність, народила на вулиці

Великодній кошик 2026: скільки коштуватимуть паска, м’ясо та овочі

У Дніпрі дрон влучив у багатоповерхівку: кількість постраждалих росте - перші деталіФото

ППО України збила всі крилаті ракети: у ЗСУ назвали особливість нічної атаки РФФото

Гороскоп на квітень 2026 року: Овни зможуть збільшити дохід, а Левам — пригоди

"Все робить тихо": близька подруга Меган Маркл виклала всю правду

Рівненщину різко пригріє, але є нюанс: синоптики попереджають про зміну погоди

РФ атакувала 11 областей України: президент розкрив кількість жертвФото

Китайський гороскоп на завтра, 25 березня: Півням — допомога, Собакам — знайомства

"Кілька років війни, але без США": що відбувається за лаштунками мирних переговорів — ЗМІ

25 березня — Благовіщення Пресвятої Богородиці: кому слід молитися цього дня

Зовсім не Прибалтика - як правильно називати країни біля Балтійського моря

Православний календар на квітень 2026 року: коли Великдень і Проводи

"Хочеться розтормошити": заміжня Сумська закрутила флірт з молодиками

Що робити, якщо представники ТЦК зупинили на блокпості: адвокат дала поради

Росіяни просунулися на одному з найгарячіших напрямків фронту: що відомо

Росія запустила сотні дронів і ракет по Україні: всі подробиці нічного ударуФото

