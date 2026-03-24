"Вже вміє працювати з паяльником": Притула розповів про можливу мобілізацію сина

Коротко:
- Дмитро Притула цікавиться сучасними технологіями
- Дмитро Притула навчається на першому курсі одного з київських вишів
Український волонтер Сергій Притула прокоментував можливу мобілізацію свого старшого сина Дмитра, зазначивши, що поважає його право самостійно приймати подібні рішення.
В інтерв'ю виданню "Суспільне Культура" Притула розповів, що вже обговорює з 17-річним сином тему служби.
За його словами, хлопець виявляє інтерес до сучасних технологій і вже має практичний досвід: під час канікул він допомагав у фонді, де займався налаштуванням і прошивкою дронів.
"Він (Дмитро Притула, - ред.) займався прошивкою дронів. Це цікава робота для молодого хлопця, який вже вміє працювати з паяльником, знає, що і куди припаяти, як прошити і так далі. Його надихало усвідомлення того, що завдяки його роботі якийсь пілот буде в безпеці, оскільки його, як оператора дрона, анонімізують – ворог не знатиме, звідки запускається дрон", – розповів волонтер.
При цьому Притула підкреслив, що зараз для нього в пріоритеті освіта сина. Він повідомив, що Дмитро є студентом Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" і навчається на першому курсі.
Говорячи про майбутнє, волонтер зазначив, що син цікавиться військовою справою, однак остаточне рішення він має прийняти сам. Притула додав, що в родині підтримують будь-який усвідомлений вибір сина, але не хочуть робити передчасних висновків щодо його подальших кроків.
Сергій Притула - головне
Раніше Главред розповідав, що Сергій Притула розповів про розмову, яка відбулася між ним і коміком Андрієм Молочним після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Притула зізнався, що його дратують питання про стосунки з актором, який відверто продемонстрував свою проросійську позицію і розповідав про фашистів у рідній країні. Волонтер зазначив, що востаннє бачив Молочного у 2012 році, а остання розмова між ними відбулася вже після початку повномасштабного вторгнення.
Раніше Сергій Притула опублікував у соціальних мережах рідкісний сімейний контент. Він – батько чотирьох дітей, і зібрав трьох із них разом із дружиною Катериною на захоплюючу прогулянку.
Про особу: Сергій Притула
Сергій Притула - український громадський і політичний діяч, телеведучий, актор, стендап-комік, автор і співпродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", колишній ведучий телепрограми "Хто зверху?", повідомляє "Вікіпедія".
