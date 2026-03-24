"Вже вміє працювати з паяльником": Притула розповів про можливу мобілізацію сина

Сергій Притула підтримає рішення свого 17-річного сина Дмитра, якщо той вирішить мобілізуватися після того, як йому виповниться 18 років.

Притула розповів про можливу мобілізацію свого сина

Український волонтер Сергій Притула прокоментував можливу мобілізацію свого старшого сина Дмитра, зазначивши, що поважає його право самостійно приймати подібні рішення.

В інтерв'ю виданню "Суспільне Культура" Притула розповів, що вже обговорює з 17-річним сином тему служби.

За його словами, хлопець виявляє інтерес до сучасних технологій і вже має практичний досвід: під час канікул він допомагав у фонді, де займався налаштуванням і прошивкою дронів.

"Він (Дмитро Притула, - ред.) займався прошивкою дронів. Це цікава робота для молодого хлопця, який вже вміє працювати з паяльником, знає, що і куди припаяти, як прошити і так далі. Його надихало усвідомлення того, що завдяки його роботі якийсь пілот буде в безпеці, оскільки його, як оператора дрона, анонімізують – ворог не знатиме, звідки запускається дрон", – розповів волонтер.

При цьому Притула підкреслив, що зараз для нього в пріоритеті освіта сина. Він повідомив, що Дмитро є студентом Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" і навчається на першому курсі.

Говорячи про майбутнє, волонтер зазначив, що син цікавиться військовою справою, однак остаточне рішення він має прийняти сам. Притула додав, що в родині підтримують будь-який усвідомлений вибір сина, але не хочуть робити передчасних висновків щодо його подальших кроків.

Про особу: Сергій Притула Сергій Притула - український громадський і політичний діяч, телеведучий, актор, стендап-комік, автор і співпродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", колишній ведучий телепрограми "Хто зверху?", повідомляє "Вікіпедія".

