"Вже немає різниці": Гіркін запропонував передати Україні частину Росії

Гіркін запропонував передати Україні частину Бєлгородської області/ Фото УНІАН , РБК

Ексватажок терористичного угруповання "ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін) відреагував на успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщині і запропонував російській владі передати до складу України частину Бєлгородської області.

"У зв'язку з блискучою (чітко в рамках виконання плану і навіть з випередженням графіка) операцією з передачі шановним українським партнерами міст Ізюм, Балаклія та Куп'янськ - територія, контрольована військово-цивільною адміністрацією Харківської області України істотно скоротилася. В рамках зміцнення ВЦА і плідного залучення звільнених кадрів органів державної влади, ФСБ і поліції - пропоную передати до складу Харківської області України частину (не менше трьох прикордонних районів) Бєлгородської області. Все одно там тепер партнери стріляють практично так само ж вільно, як по той бік кордону і принципової різниці для мешканців вже немає ніякої...", - написав Гірікін у Telegram.

За словами терориста, після цього кроку можна буде говорити, що "ніяких бойових дій на території РФ не відбувається".

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"Прошу розглядати мою пропозицію в якості патріотичної ініціативи і мого щирого внеску у внутрішньоукраїнське врегулювання", - резюмував Стрєлков.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті тривалли бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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