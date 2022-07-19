"Жахлива, ганьба Росії, по нас більше б'є": окупант поскаржився на власну артилерію

Російський військовий розповів батькові про важкі бої військ РФ з армією України / Reuters

Солдат військ Росії поскаржився своєму батькові, що артилерія окупаційної армії працює неточно, удари наносяться по російських позиціях. Також він розповів, що ЗСУ посилено б'ють війська РФ на полі бою. Про це йдеться в опублікованому Головним управлінням розвідки Міноборони України аудіозапису телефонної розмови.

Як повідомляє ГУР, російський військовий у розмові зі своїм батьком сказав йому, що сили оборони України посилено б'ють по військах РФ.

читайте такожАрмія України потужним ударом з HIMARS накрила військову частину і склад військ РФ у Луганську – Арестович"Все підряд по нас крили. Там м'ясо, страшно", - сказав він.

Батько запитав, як працює російська артилерія. Син у відповідь йому сказав, що вона "жахлива".

"Вона у нас жахлива, тату. Ганьба Росії. Вона по нас більше б'є", - підкреслив окупант.

Війна Росії проти України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше сказав, що на східному фронті, у Донецькій та Луганській областях, ворожі війська продовжують проводити атаки. Окупанти намагаються витіснити українські військові підрозділи зі своїх позицій.

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко зазначив, що війська Росії продовжують атакувати на Донбасі. Але у них немає сил і резервів для переходу до наступу. Після окупації Сєвєродонецька та Лисичанська їх наступальна активність знизилася. Однак загарбники, як і раніше, ставлять перед собою завдання взяти весь регіон.

На думку військового експерта Олега Жданова, на даний момент війська РФ не можуть піти на посилення війни проти України. У загарбників для цього немає сил і засобів. Російська армія стикається зі складнощами, другий тиждень вона не може піти в наступ на Донецькому напрямку.

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