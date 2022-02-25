Уточнюються місце і час: у Зеленського розповіли про підготовку переговорів з РФ

Україна готова говорити про припинення вогню і відновлення миру, підкреслив Сергій Никифоров.
Прес-секретар президента Сергій Никифоров спростував фейк росіян про те, що українська сторона нібито відмовилася від переговорів України з РФ.
Як написав він у своєму Facebook, Україна готова говорити про припинення вогню і відновлення миру.
"Ми відповіли згодою на пропозицію президента Російської Федерації",-підкреслив прес-секретар президента.
Він уточнив, що безпосередньо в ці години сторони консультуються про місце і час проведення переговорного процесу.
"Чим швидше почнуться переговори, тим більше буде шансів відновити нормальне життя", - додав Нікіфоров.
Раніше російський президент Володимир Путін в ході телефонних переговорів з лідером Китаю Сі Цзіньпіном обговорив ситуацію між Росією і Україною.
Зокрема, російський лідер запевнив свого китайського колегу, що готовий провести переговори з Україною "на високому рівні".