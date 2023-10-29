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Втомлений їхав з фронту: у Дніпрі поліцейські мало не зробили з військового "наркомана"

Ангеліна Підвисоцька
29 жовтня 2023, 18:43оновлено 29 жовтня, 20:16
У Дніпрі правоохоронці зупинили машину військового через його втомлений вигляд і єврономери.
військовий Андрій Безсмертний
У Дніпрі поліцейські зупинили військового через його втомлений вигляд / Колаж: Главред, фото: instagram/bessmertnii7291

У Дніпрі розгорівся сильний скандал за участю білоруського добровольця ЗСУ Андрія Безсмертного та правоохоронців. Військовий повертався з важкого бойового завдання, але його раптово зупинили поліцейські посеред дороги, змусили проходити перевірку на алкогольне та наркотичне сп'яніння. Причиною цього стали його втомлені очі і машина з єврономерами. Про це Безсмертний особисто розповів на сторінці в Instagram.

Боєць не доїхав всього 500 метрів до місця, де його чекала група людей. Його зупинила поліція і почала обшукувати машину.

"Почали розповідати що машина на "бляхах". У нас всі машини на "бляхах", і? Таке бачу в перший раз. Потім йому не сподобався мій стан. На питання чи вживав я щось, зрозуміло, я відповів, що ні, вживав останній раз років 12 тому. А виглядаю всього лише втомленим, тому що не спав нормально вже три доби. Після цього "перевернули" всю машину. Навіть в бардачок залізли. Перевірили зброю. Після чого сказали, що нам треба проїхати на огляд", - пише військовий.

відео дня

У диспансері військовому довелося пройти тест на наркотики і наявність алкоголю в організмі. Боєць виявився "чистим". У коридорі його впізнав правоохоронець з іншого екіпажу і дуже здивувався через дії своїх колег, яким здалося, що Безсмертний - "наркоман" чи "алкоголік".

Військового відпустили і він вирішив уточнити, чи зможуть поліцейські відвезти його на те місце, звідки відвезли.

"Ми пройшли до авто і я хотів сісти, щоб мене повернули до машини, але все той же (поліцейський - Главред) вигнав мене з автомобіля і сказав, що не повезуть. Я підійшов до машини співробітників, які стояли поруч, сказав, що військовий і люб'язно попросив підвезти до авто, зовсім поруч. На що співробітник вискочив з авто з криками, що він не таксі", - каже Безсмертний.

Боєць викликав собі таксі і відправився до машини, лише після цього поїхавши до групи людей, які також повернулися із завдання на Східному фронті.

"Втомлена після завдання група стоїть на холоді і чекає мене півтори години, поки я доводжу поліцаям, що так виглядає втомлений військовий, а не п'яниця і наркоман. Опускаються руки щось робити, коли так ставляться до людей, до військових", – підсумував він.

Дивіться відео із затриманням військового Андрія Безсмертного:

Андрій Безсмертний
У Дніпрі поліцейські зупинили військового через його втомлений вигляд / фото: скріншот

Варто зазначити, що в поліції поки ніяк не прокоментували цей інцидент.

Раніше Главред розповідав про те, що українському військовому Дмитру Олійнику, який серйозно постраждав на фронті і переніс 15 операцій, відмовили давати 2 групу інвалідності. Усе це йому піднесли зі словами: "відріж ногу - отримаєш групу".

Нещодавно в центрі Києва невідомі напали на військового і тричі вдарили ножем. Захисник ішов ботанічним садом, коли на нього напали невідомі та завдали йому ножових поранень. Воїна забрали до лікарні, поліція шукає зловмисників.

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новини Дніпра ЗСУ доброволец
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