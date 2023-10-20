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Тричі вдарили ножем: у центрі Києві невідомі напали на військового

Альона Вороніна
20 жовтня 2023, 15:42 оновлено 20 жовтня, 15:46
Захисник ішов ботанічним садом, коли на нього напали невідомі й нанесли йому ножові поранення. Воїна забрали до лікарні, тим часом поліція шукає зловмисників.
Нож, украинский военный
У центрі Києві невідомі напали на військового і тричі вдарили його ножем/ колаж: Главред, фото: УНІАН, командування Об'єднаних сил ЗСУ

У центрі Києві був скоєний напад на українського військового. Невідомі напали на захисника, коли він йшов ботанічним садом, і нанесли йому три ножові поранення у грудну клітину.

Пораненого військового знайшли близько 22:00 у четвер, 19 жовтня. Правоохоронців викликали медики, які приїхали на місце події, повідомляють у поліції Києва.

"Вчора, близько 22:00, до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що на вулиці Назарівській виявлено військовослужбовця з ножовим пораненням. Медики негайно госпіталізували потерпілого. На місце події прибула слідчо-оперативна група", – йдеться у повідомленні.

відео дня

Правоохоронці оглянули місце події. Попередньо було встановлено, що український воїн ішов територією ботанічного саду, і в цей час на нього напали невідомі, які нанесли йому три ножові поранення.

Для розкриття злочину й пошуку зловмисників були залучені співробітники карного розшуку, слідчі та дільничні офіцери поліції.

"За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 – умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі", – зазначили в поліції.

Раніше повідомлялося, що у Харкові український військовий ледь не втратив ногу, але в обласній медико-соціальній експертній комісії відмовились давати йому 2 групу інвалідності і порадили йому "відрізати ногу". Він отримав важке поранення під час боїв на Харківщині. На нозі довелося провести 15 операцій, але функціональність ноги так і не вдалося повернути – вона безповоротно втрачена.

Також раніше повідомлялося, що з Маріуполя дивом виїхав військовий, на якого полювали росіяни. Український військовий Ігор Бо придумав легенду про себе. Вибратися з Маріуполя йому допомагали навіть українські спецслужби.

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новини Києва війна в Україні военные
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