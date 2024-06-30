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Є покращення ситуації: ЗСУ знову вдалося відсунути ворога на Харківщині

Анна Косик
30 червня 2024, 12:15
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По всьому фронту ворог не припиняє потужних атак, однак ЗСУ вдалося покращити своє становище на Харківщині.
Всу, армия рф
ЗСУ відкидають ворога на Харківщині, однак армія РФ має успіх на Донеччині / Колаж: Главред, фото: flickr

Ситуація по всій лінії фронту все ще залишається складною і динамічною. Окупанти продовжують штурмувати позиції українських захисників і мають подекуди результати. Але ЗСУ вдалося влаштувати ворогу додаткові проблеми на Харківщині. Про це 24 каналу розповів генерал-лейтенант, військовий експерт Ігор Романенко.

Станом на 29 червня у противника є успіхи у Донецькій області. Особливо складна для ЗСУ ситуація в напрямку Часового Яру та Торецька. Але українські оборонці відбили нові позиції окупантів у районі Вовчанська, а також провели успішні контратаки в районі населених пунктів Терни і Ямполівка. Ворога вдалося відсунути.

Романенко стверджує, що в цілому по фронту йдуть важкі бої. А на інших ділянках критично важливих тактичних змін не зафіксовано - ЗСУ продовжують відбивати штурми ворога.

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Експерт окремо прокоментував роботу українських сил в напрямку Криму, зокрема ймовірне ураження російських установок ППО С-500. За його словами, це дуже важлива подія і вказує на недоліки систем РФ. Адже вони чи то не виявляють українські безпілотники під час атак, чи то помічають їх, коли вже запізно.

"С-300/С-400, ймовірно, не впорались з ураженням ракетами ATACMS. Тож завезли туди "Прометеї" як "аналоговнєтну" зброю. Цей комплекс призначений насамперед для знищення балістичних ракет середнього радіуса дії, тож могли збивати ATACMS, але їм цього не вдалось", – підкреслив Романенко.

Хто такий Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовий. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше стало відомо, що бійці Сил оборони України під Вовчанськом на півночі Харківської області завдали серйозних втрат 83-й Окремій десантно-штурмовій бригаді РФ. Тепер окупантів або доукомплектовуватимуть, або виведуть із району бойових дій.

Нещодавно підрозділи Сил оборони Півдня завдали результативних ударів по місцях дислокації російських окупантів та їхніх тилах. Протягом доби було знищено 65 окупантів, а також ліквідовано понад 30 одиниць військової техніки РФ.

Нагадаємо, на Харківському напрямку є ворожі підрозділи, які відмовляються від виконання завдань. Не виключено, що саме смерті їхніх командирів вибили окупантів з колії.

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