Російські окупанти обстріляли житлові квартали Маріуполя

Російські війська обстрілюють Маріуполь / 0629.com.ua

Російська армія здійснила обстріл мирних районів Маріуполя. В результаті військового теракту постраждали кілька будинків і школа.

За словами мера Маріуполя Вадима Бойченко, обстрілу знову піддалися житлові будинки в Лівобережному районі, а також територія КП "Комунальник".

На даний момент кількість постраждалих уточнюється.

"Окупанти з Росії ведуть справжній геноцид українського народу. Їх дії нічим не відрізняються від тактики фашистсько-нацистських військ, які з 41 по 43 рік окупували і брали в блокаду цілі міста. Вони не відрізняються від нацистів, які безжально вбивали жінок і дітей. Майже 80 років тому Україна відбила напади фашистів. Відобразимо і зараз. Виженемо з нашої землі окупантів, які вбивають мирне населення наших міст. Це нелюдський, жорстокий і неймовірно підлий вчинок. Ми ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо", - заявив Бойченко.

Нагадаємо, у Маріуполі через ворожі обстріли перебиті лінії електропередач, місто залишилося без електрики.

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