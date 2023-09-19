Штаб окупантів в Мелітополі злетів у повітря: епічні кадри

ЗСУ "відкобзонили" з початку повномасштабної війни вже понад 270 тисяч окупантів.

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ЗСУ продовжують завдавати ударів по окупантах / Колаж Главреда. Фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот відео

ЗСУ підтвердили успішний удар по штабу російських окупантів у Мелітополі 19 вересня.

Про успішну атаку на важливий об'єкт загарбників пише Стратком ЗСУ у Telegram. До цього в мережі з'явилися перші кадри "бавовни", зняті поблизу місця дислокації росіян.

На кадрах видно, що "приліт" буквально виніс штаб окупантів у повітря. Над околицями міста піднявся стовп густого диму.

відео дня

Дивіться відео прильоту по штабу російських окупантів:

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Втрати росіян на війні в Україні

Останнім часом російські окупанти почали втрачати топ-військових ЗС РФ безпосередньо на лінії фронту, де зараз триває наступ українських сил.

За словами представників Третьої Штурмової бригади, це пов'язано насамперед з потребою російського командування запобігти "відтоку" піхоти і дезертирству, що у росармії, враховуючи регулярні невдачі на полі бою, набуло масового характеру. Зокрема, підтверджено майже повне знищення 72-ї російської бригади у боях за Андріївку. Її командири - або ліквідовані, або у полоні.

Також у ЗМІ з'явилось підтвердження ліквідації комбрига 31-ї ДШБ росіян Андрія Кондрашкіна з позивним "Дунай". У нього влучив БПЛА ЗСУ.

Станом на 19 вересня кількість "відкобзонених" окупантів становить вже 273 460, з них 520 було ліквідовано за попередню добу.

Війна - новини про бої за схід і південь

Протягом останнього тижня українським захисникам вдалося звільнити Андріївку та Кліщіївку, що є важливими стратегічними населеними пунктами для подальшої деокупації Бахмута.

Хоча окупанти й намагаються час від часу силою свого "м'яса" відбити втрачені позиції. Окремо стверджувалося, що РФ перекидає під Мар'їнку загони зеків для нових атак.

Водночас ЗСУ, за словами експерта Дениса Поповича, вже вклинилися у другу "лінію Суровікіна". В української армії з'явилася можливість прорватися до узбережжя Азовського моря.

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