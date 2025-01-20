Знищено цілі батальйони РФ: ЗСУ нестандартно діють на Курщині - генерал

Тактика ведення маневрової війни допомагає українським військовим знищувати чимало живої сили ворога.

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Вогневі вали ЗСУ показують свою ефективність на Курщині / Колаж: Главред, фото: 23 ОМБР, скрін з DeepState

Що сказав Маломуж:

ЗСУ завдають ударів з флангів по ворогу

Українські військові ліквідували близько 40% ворожих військ на Курщині

Путін не має ресурсів для війни навіть на своїй території

Операція українських військ у Курській області, що на території країни-агресорки Росії, успішно триває, адже ЗСУ вдається ліквідовувати багато живої сили противника.

Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів генерал, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. За його словами, сприяє цьому нестандартна тактика. ЗСУ не просто стоять в обороні, а б'ють по противнику з флангів, тилів та секторально, тим самим дезорієнтуючи ворога.

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"Дезінформуємо щодо своїх операцій в одному місці, завдаємо в інших місцях, як протягом двох тижнів ми показали на практиці. Знищено цілі батальйони противника, велику кількість північнокорейців - до 300 осіб тільки вбитими, а всього вже до 4 400. Це величезна кількість, це практично 40% усього контингенту, який там перебував. Завдаємо секторальні удари, підготувавши відповідні ресурси, й там, де ворог не очікував. Це просування в трьох напрямках було", - пояснив генерал.

Українським військовим вдається створювати сірі зони та завдавати "вогневих валів", внаслідок чого окупанти і втрачають таку кількість живої сили. Немало росіян знищили і самі окупанти - практика ударів по своїх же для них досить звична.

В результаті, Курська операція демонструє, що кремлівський диктатор Володимир Путін не має достатньої кількості ресурсів для витіснення українських військових навіть на своїх територіях.

"Ефективно працюємо, вміло застосовуємо нестандартну тактику для ворога. Він звик іти валом. Як-от північнокорейці йдуть просто колонами. От вони й масово гинуть або отримують поранення. Ось тому скоро, я думаю, запал Кім Чен Ина щодо обкатки своїх спецпризначенців та регулярних військ на наших територіях упаде, тому що це буде просто перемелюванням їхніх військ, й жодних перспектив їхнього навчання тут терористичної діяльності точно не буде", - додав Маломуж.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Операція в Курській області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що для того, щоб хоча б якось забезпечити переправу через річки в Курській області, росіяни звернулися до використання технології часів Другої світової війни, а саме зведення металевих конструкцій, які закріплювали на шасі танків.

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомив, що Збройні сили України випередили наступ ЗС РФ на Суми, розгорнувши резерви раніше і почавши операцію в Курській області.

Раніше також аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що під час нещодавніх боїв російські війська просунулися до українського виступу в Курській області.

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Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

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