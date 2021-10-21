Померлим жителям ОРЛО незаконно виплатили пенсій на десять мільйонів

Пенсії в Україні / УНІАН

В Україні пенсія і соціальні виплати незаконно нараховували громадянам з окупованої Луганської області, які померли під час пандемії COVID-19.

Як повідомляє пресслужба СБУ, в період пандемії українська влада автоматично продовжувала дію банківських карток і скасувала на цей період ідентифікацію переселенців. Представники окупаційної влади скористалися цим.

Тому пенсії і соцвиплати померлих отримували їх родичі, в тому числі і представники незаконних формувань і окупаційної влади так званої "ЛНР".

Кошти, які нараховувалися "мертвим душам" на картки, окупанти переводили в готівку через так звані "фінансові центри". Значний відсоток від цих незаконних операцій надходив до кишень окупаційної влади.

"СБУ викрила незаконну схему. Нарахування незаконних виплат було скасовано, а довідки померлих переселенців - анульовані", - йдеться в повідомленні.

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Пенсійному фонду та Фонду соціального страхування України в Луганській області вдалося повернути понад 10 млн гривень.

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Нагадаємо, з 1 червня 2021 року право на підвищення пенсії отримали працюючі пенсіонери, яким виплати були призначені до квітня 2019 року.

Як повідомлялося, в Україні скасували примусове переведення пенсій на картки з 1 вересня. В Україні відклали обов'язкове переведення виплат пенсії.