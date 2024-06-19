Ультиматум Путіна не спрацював: Саміт миру довів росіян до істерики - Огризко

Цей саміт для нас став дипломатичною перемогою, а для Росії черговою дипломатичною катастрофою, каже дипломат.

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Саміт миру довів росіян до істерики / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з YouTube

Напередодні Саміту миру Путін висунув ультиматум, але переграв сам себе. На саміті на його слова відреагували очікувано негативно, сказали, що ультиматуми - це не та мова, яку світ хоче розуміти. При цьому на саміті підтвердили, що Україну будуть підтримувати. Про це на чаті в Главреді заявив дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко.

"Я б назвав це черговим шантажем Путіна. Але, як на мене, цього разу він переграв сам себе. У Путіна була логіка гопника: він вимагає більше, ніж може проковтнути, розуміючи, що дадуть не все, а менше, і так буде добре. Що сьогодні "добре" для Путіна? Заморожування лінії фронту в тому вигляді, в якому вона є сьогодні. Якби він попросив саме це, від нього б зажадали відступити. А так, попросив більше - погодяться на те, що є зараз. Така банальна логіка хулігана, який думає, що такою логікою керуються і всі інші", - сказав дипломат.

За його словами, цей трюк Путіна був абсолютно невдалим і не зміг стати темою для обговорення. На це звернули увагу, як на чергову безглуздість Путіна, і не більше того.

"Тому цей саміт для нас став дипломатичною перемогою, а для Росії черговою дипломатичною катастрофою. Саме тому в Москві істерять, як ніколи раніше, бо розуміють, що ситуація для них стає справді критичною. Адже в разі, якщо Захід продовжить лінію, яка зараз визначилася (а вона стає чіткішою й очевиднішою - допомога Україні в багатьох напрямках і багатьма країнами), то в Путіна не залишається жодних шансів", - підсумував Володимир Огризко.

Дивіться відео чату з Володимиром Огризком:

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Глобальний Саміт миру - що відомо

Нагадаємо, 15-16 червня пройшов Саміт миру. У заході взяла участь 101 країна світу. За підсумками Саміту сторони оголосили фінальну декларацію, пропозиції якої потім передадуть країні-агресорці.

На наступному Саміті миру має бути поставлено крапку у війні, розв'язаній країною-агресором РФ проти України, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Другий Глобальний саміт миру щодо України може відбутись протягом наступних одного-двох років. Про це в кулуарах Саміту миру в Швейцарії заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

Що передбачає декларація Саміту миру у Швейцарії / Інфографіка: Главред

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