Укріплення на багато сотень км: Україна підготувала свою "лінію Суровікіна"

Нові укріплення ЗСУ зафіксовано на Сході та на українсько-білоруському кордоні.

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Україна перейняла досвід ворога та будує укріплення за зразком російської "лінії Суровікіна". Облаштовано вже багато сотень кілометрів, пише українська служба BBC з посиланням на матеріали іноземних ЗМІ.

Українська оборонна лінія має свої "зуби дракона" і підземні командні центри. Нові укріплення фіксують на сході України - біля Лимана й Авдіївки. Крім того, є вони й неподалік Купʼянська та вздовж українсько-білоруського кордону.

Іноземні журналісти називають ці укріплення "лінією Суровікіна" (тришарову систему окопів, танкових пасток та опорних пунктів) українського зразка, які, на думку оглядачів, свідчать про перехід України до стратегічної оборони.

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Водночас концепція активної оборони полягає в утриманні лінії фронту, але так, щоб за слушної нагоди атакувати і знаходити слабкі місця росіян, як це було під час Харківської операції, пояснюють експерти.

Ситуація на фронті

Напередодні стало відомо, що українські війська відступили з села Крохмальне, яке розташоване на автомобільній дорозі Куп'янськ-Сватове.

Крохмальне перебувало під контролем російських військ у 2022 році, потім було звільнено під час Харківської контрнаступальної операції Сил оборони України, а зараз село знову опинилося під окупацією росіян.

Водночас офіцер "Легіону Свободи" Максим Морозов повідомив, що російська армія накопичує сили і засоби у тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці для відновлення наступальних дій біля Авдіївки.

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