Українців закликають брати у військкомати меддокументи: для чого

У командуванні нагадали, що військовозобов'язані повинні самостійно відвідувати ТЦК й оновлювати особисту інформацію.

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Загальна мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, УНИАН

Українці, яких викликали до територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), повинні брати з собою меддокументи для проходження військово-лікарняної комісії (ВЛК).

Як повідомив в ефірі телемарафону керівник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо, військовозобов'язані громадяни самостійно повинні відвідати військкомати.

Він нагадав, що в Конституції України прописаний обов'язок захищати свою країну.

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"Для того, щоб бути готовим виконувати свій обов'язок із захисту України, необхідно з'явитися до своїх Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, та оновити свої обікові дані", - сказав Фітьо.

Якщо громадянин довгий час не з'являється до ТЦК та СП - актуальність інформації щодо його придатності до військової служби втрачається. Тож під час відвідування ТЦК за місцем свого проживання потрібно відразу брати документи, які підтверджують право на відстрочку (у разі наявності такого).

Також українцям радять брати з собою свої медичні документи, оскільки не виключено, що громадян відразу направлять на проходження ВЛК, адже придатність до військової служби за станом здоров'я є одним із основних військово-облікових даних.

"На жаль, бувають випадки, коли людина за наявною у ТЦК інформацією вважається здоровою, проте в неї є хвороба, про яку вона забула повідомити. Це все потрібно для того, аби ресурси, які є в ТЦК та СП, використовувалися правильно", - пояснив Фітьо.

Воєнний стан та загальна мобілізація на території України продовжені до 15 листопада 2023 року.

Чоловіки, які переїжджають до інших регіонів і змінюють своє місце проживання, повинні звернутися до Територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК СП) там, куди вони приїхали, і стати на військовий облік. За кордоном їм слід звернутися до консульської установи. Зробити це потрібно протягом 7 днів.

Крім чоловіків, на військовий облік повинні стати жінки, які працюють за медичною спеціальністю.

Мобілізувати можуть громадян, які придатні до несення військової служби в ЗСУ і не мають права на отримання відстрочки.

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