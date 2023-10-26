Українців 'атакували' вірусними СМС: чому їх не можна відкривати

СМС від росіян надходять на телефони абонентів з Одеської, Донецької та Харківської областей.

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Росіяни запустили нову спецоперацію / Колаж Главреда. Фото: t.me/kievreal1, pixabay

Низку українських абонентів з самого ранку 26 жовтня атакують дивними СМС-повідомленнями російською мовою, у яких аноніми закликають "здавати позиції ЗСУ".

Зокрема, у СМС від аноніма "Krayina" текст "Меняем информацию о ВСУ на деньги" супроводжує лінк на Telegram-бот, у якому нібито можна дізнатися "усю інформацію".

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (при РНБО), своєю чергою, зауважує, що скарги на дивні СМС надходять від користувачів з Одещини, Харківщини та Донеччини.

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Українців закликали у жодному разі не відкривати і не переходити за посиланнями.

"Закликаємо українців у жодному разі не реагувати на ворожі пропозиції, ігноруйте окупанта! Нагадуємо, за передачу інформації про ЗСУ, критичну інфраструктуру та будь-яку іншу співпрацю з ворогом, настане кримінальна відповідальність. Окрім того, це може дуже нашкодити захисникам України", - йдеться у повідомленні Центру.

Раніше російські пропагандисти почали просувати наратив про нібито українську зброю, яка потрапила до рук терористів "ХАМАС". У російських пабліках з'явилося відео, на якому нібито представники "ХАМАС" демонструють українську зброю. Зокрема арабською мовою стверджується, що саме Україна продала терористам західні зразки озброєння. Відео триває лише 12 секунд і викликає багато сумнівів, зауважують фахівці.

Також Главред писав, як окупант, навідник-оператор розрекламованого диктатором Володимиром Путіним танка "Альоша" Олексій Неустроєв викрив брехню пропагандистів.

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