Україна наступного місяця може втратити контроль над повітряним простором - The Times

Україна потребує передачі систем ППО та боєприпасів до зенітно-ракетних комплексів.

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Україна може втратити контроль над повітряним простором / Колаж фото ua.depositphotos.com и УНІАН

Україна може втратити контроль над повітряним простором вже наступного місяця. Про це стало було зазначено у секретних документах Пентагону, повідомляє The Times.

Зазначається, що контроль над повітряним простором буде втрачений, якщо Захід не передасть додаткове озброєння та зенітні боєприпаси.

На скорочення поставок ППО звернула увагу і Росія. Саме зимові ракетні удари по Україні змусили концентрувати системи ППО поблизу мирних міст, тоді як лінія фронту практично не прикривалась.

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Слід зазначити, що РФ вдосконалила авіаційну бомбу ФАБ-500, надавши їй крила та систему GPS. Таким чином цією керувати цією бомбою можна навіть у польоті після скидання з літака. При цьому сам літак не водить у повітряний простір України і перебуває у безпечному для себе місці.

Витік секретних документів Пентагону

6 квітня видання The New York Times повідомило, що в Twitter і Telegram були опубліковані секретні військові документи, в яких детально описані плани США і НАТО з нарощування української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ.

Військові аналітики кажуть, що документи, очевидно, були змінені в деяких частинах від їх початкового варіанту. Зокрема, були завищені американські оцінки загиблих на війні українців і занижені оцінки загиблих російських окупантів.

Пізніше стало відомо, що секретні документи США, які розкривають державні таємниці про війну в Україні, "злив" 21-річний нацгвардієць ВПС США штату Массачусетс Джек Тейшейра. Він був адміністратором невеликої ігрової онлайн-групи в Discord, в яку спочатку злили секретні документи Пентагону і з якої документи поширилися далі.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі пізніше заявив, що секретні документи Пентагону, які "злили" в мережу, могли бути підробленими. Вони нібито не відображають останні розвіддані США.

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