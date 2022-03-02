Українське ППО завадило завдати нищівного удару російської ракети по Києву

Якби ця ракета влучила в ціль десь у центрі Києва, жертви і руйнування були б жахливими.
Вибух у Києві, біля вокзалу, це звук від знищення ворожої ракети, яка призначалася одному з центрів управління.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Уточнення вибуху біля вокзалу. Наше героїчне ППО збило крилату ракету російських фашистів, яка призначалася одному з центрів управління. Уламки ракети пошкодили теплотрасу, але пошкодження будуть усунені вже до ранку. Якби ця ракета влучила в ціль десь у центрі Києва, жертви і руйнування були б жахливими. Слава українським ППО", - зазначив він.
Війна РФ проти України
Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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