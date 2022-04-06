Українські бійці відбили Добрянку, Нововознесенське та Трудолюбівку на Херсонщині

Знищена ЗСУ техніка ворога / УНІАН

Українські військовослужбовці продовжують поступово і наполегливо витісняти окупантів зі своєї землі. Про це повідомляють представники Генштабу ЗСУ.

Приміром, українцям вдалося остаточно відбити Добрянку, Нововознесенське і Трудолюбівку (Херсонщина). Також тривають бої в районі населеного пункту Олександрівка.

Як зазначають в українському Генштабі, основні зусилля окупанти зосереджують тепер на підготовці нової наступальної операції. Її мета - повний контроль над територією Донецької та Луганської областей.

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Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що повернення російських окупантів на звільнені від них території України практично нереально.

За його словами, для того щоб повторно напасти, потрібно бути "повними ідіотами".

"Це практично нереально. Треба бути повним ідіотом з цієї точки зору, навіть більше, ніж росіяни", – сказав Арестович.

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