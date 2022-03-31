Українські АЕС переводять у Паризький центр - Енергоатом

Українські АЕС переводять у Паризький центр

Рада керуючих Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС) схвалила рішення щодо переведення Енергоатому разом з усіма станціями і атомними енергоблоками в Паризький центр ВАО АЕС, пише Енергоатом.

Відповідне рішення ухвалили 31 березня, підтримавши заявку ДП НАЕК Енергоатом.

У Паризький центр ВАО АЕС переводять:

Запорізьку АЕС (6 блоків ВВЕР-1000):

Рівненську АЕС (2 блоки ВВЕР-440, 2 блоки ВВЕР-1000):

Южно-Українську АЕС (3 блоки ВВЕР-1000):

Хмельницьку АЕС (2 блоки ВВЕР-1000).

Раніше українські атомні електростанції входили в Московський центр ВАО АЕС з моменту створення цієї організації в 1989 році.

Додамо, що Всесвітня асоціація організацій, що експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС, WANO), об'єднує всіх операторів АЕС світу. Вона сприяє обміну досвідом експлуатації АЕС, щоб члени Асоціації могли спільно працювати для досягнення найвищого рівня безпеки і надійності під час експлуатації своїх атомних станцій.

Нагадаємо, раніше на захопленій російськими окупантами Чорнобильській АЕС велика небезпека викиду радіоактивного пилу.

Про це заявив мер Славутича Юрій Фомічов під час телемарафону.

За його словами, вібрація, яка відбувається під час руху техніки, або військові дії можуть вплинути на четвертий енергоблок (який постраждав під час аварії в 1986 році). У ньому є нестабільні конструкції

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