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Україні потрібні від США радари Sentinel, що відстежують "балістику" - Politico

Дмитро Відоменко
22 листопада 2023, 10:22
Офіційні Київ і Вашингтон домовляються про надання Україні радарів Sentinel, які здатні виявляти балістику, повідомляє Politico.
ВСУ, радар
Радари моделі Sentinel можуть відстежувати запуски балістичних ракет / Колаж Главред, фото "Вікіпедія", 45 окрема артилерійська бригада Збройних сил України

Україна хоче отримати від США радари малого радіусу дії Sentinel, які призначені для відстеження, зокрема, балістичних ракет. Про це повідомляє західне видання Politico, посилаючись на неназване джерело, ознайомлене з переговорами.

Як повідомляють журналісти, в Україні наполягають, що такі радари є "критично важливими" для того, щоб пережити зиму на тлі можливих атак Росії на енергетичну інфраструктуру.

"Нові радари забезпечать більше покриття для регіонів країни, які страждають від щоденних російських ударів, і можуть бути використані для захисту заводів, де українці планують виробляти власну зброю, а не імпортувати її, як тільки заручаться допомогою західних оборонних фірм", — пише Politico.

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Як повідомляє Вікіпедія, AN / MPQ-64 Sentinel – тривимірний радар, створений американською компанією Hughes Aircraft Co (в даний час придбаний Raytheon) для систем ППО малого радіусу дії (SHORAD). Побудований на основі технології пасивної фазованої антенної решітки. Здатний виявляти цілі малого розміру (БПЛА), крилаті ракети, вертольоти і літаки. Ефективна дальність - до 40 км.

Військова допомога США

Американська військова допомога Україні опинилася під загрозою через події в Ізраїлі та обрання нового спікера Палати представників США, трампіста Майка Джонсона.

В даний час американські законодавці схвально відгукуються щодо окремих законопроектів про надання допомоги Україні та Ізраїлю, проте Джо Байден попередив, що такі ініціативи, які "не відповідають безпеці США", він буде блокувати.

Попередній пакет допомоги від США на суму 150 млн доларів включав ракети до NASAMS, зенітні Stinger, більше 2 мільйонів патронів до стрілецької зброї, прилади нічного бачення, вибухові боєприпаси для усунення перешкод та ін.

3 листопада стало відомо, що США оголосили про новий пакет допомоги Україні на майже $500 млн. У суму 125 млн доларів закладена передача Україні боєприпасів, які є в наявності Міністерства оборони США, а ще 300 млн доларів - кошти ініціативи сприяння безпеці України (USAI) підуть на зміцнення української протиповітряної оборони.

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новини США радари війна Росії та України
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