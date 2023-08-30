Танки Leopard, радар TRML-4D, дрони: Україна отримала потужну допомогу від Німеччини

Збройним силам України передали 10 танків Leopard, безпілотні комплекси, транспортери для танків, понад 13 млн боєприпасів до стрілецької зброї тощо.

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Україна отримала потужну допомогу від Німеччини/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Уряд Німеччини у середу, 30 серпня, відзвітував про передачу Україні нового пакету військової допомоги.

До пакету увійшли, зокрема, танки Leopard, а також низка іншої потужної техніки і боєприпаси. Про це повідомляється на сторінці уряду Німеччини.

У новий пакет допомоги увійшли:

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10 бойових танків Leopard 1A5;

один радар TRML-4D;

16 безпілотних комплексів для розвідки Vector;

чотири транспортери танків HX81;

понад 13 млн боєприпасів до стрілецької зброї.

У німецькому уряді зазначають, що озброєння поставляється із галузевих запасів, фінансування на яке виділяють німецькі фонди для нарощування потенціалу безпеки.

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Танк Leopard 2 - в чому його особливість Танк Leopard 2 - один з найвдаліших проектів в післявоєнній історії танкобудування. Його головна зброя - гладкоствольна гармата Rheinmetall RH-120. Вона використовується також в американських танках M1 Abrams, японських Type 90 і південнокорейських К1А1. На відміну від радянських танків у "Леопарда" ручна зарядка гармати. Снаряди танка зберігаються в спеціальній ніші у вежі, відокремленій від бойового відділення сталевими дверцятами. У разі детонації боєкомплекту вибухова хвиля виходить назовні через вишибні панелі та не завдає шкоди екіпажу. Вважається, що німецький танк здатний утримати 125 мм підкаліберний боєприпас радянських танків на відстані 1,5 км. Його гармата пробиває до 560 мм танкової броні на відстані в два кілометри. Для порівняння, російський Т-72Б3 має лобову броню на рівні 530 мм. Leopard 2 здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 км при русі бездоріжжям. Машина може розвивати швидкість до 68 км/год. Для повного розвороту на одному місці Leopard 2A4 потрібно всього 10 секунд.

Військова допомога Україні

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що три країни передадуть F-16 для української армії – Данія, Нідерланди, Норвегія. Президент також висловив вдячність США, адже літаки F-16 є американською технологією.

Також повідомлялося, що США виділили пакет допомоги вартістю 250 млн доларів. До нового пакета входять, зокрема, ракети AIM-9M для протиповітряної оборони, снаряди для HIMARS, артилерійські снаряди калібрів 155 мм і 105 мм, обладнання для розмінування, Javelin та інші протитанкові системи та ракети.

Раніше глава Української держави Володимир Зеленський заінтригував заявою про отримання нової зброї. Він зазначив, що наша держава очікує отримання нових оборонних пакетів, до яких входитимуть артилерія, бронетехніка, ППО й ракети, засоби для розмінування. За його словами, вересень може бути потужним для України.

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