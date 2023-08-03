"Україні це вигідно, а Путін боїться": експерт сказав, де в Європі може бути другий фронт

Путін йде на провокації, тому що хоче вибити для себе перемоги гібридною війною. Але він боїться того, що інші країни можуть по-справжньому вступити у війну.

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Михайло Самусь припустив, який другий фронт може відкритися в Європі/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

Провокації країни-агресорки Росії і Білорусі, остання з яких – проліт двох білоруських гвинтокрилів над територією Польщі, можуть спричинити виникнення для Росії другого фронту в Європі. Другий фронт може виникнути, якщо Польща і Литва відреагують на провокації і почнуть воювати проти сил Білорусі.

Таку думку висловив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь в інтерв’ю Главреду. Він зазначає, що перекидання війни в інші країни – це поганий варіант, але якщо так уже станеться, то це полегшить ситуацію з бойовими діями для України.

"Для України це дуже добрий варіант, як би це цинічно не виглядало. Я би не хотів цього, але якщо Росія почне агресію проти Польщі і Литви, Польща і Литва не здадуться, а почнуть воювати разом з Україною, ми точно переможемо", – зазначив Самусь.

Він припустив, що у разі вступу у війну Польщі та Литви, нам з цими двома країнами можуть допомогти боротися проти РФ і Білорусі такі держави, як Велика Британія, Німеччина, Італія і навіть можливо США.

"І це відкриє другий фронт для Путіна. А він не хотів би цього. Він буде завжди перевіряти цю межу гібридності і реальності. І коли він буде робити такі кроки, він завжди буде намагатися уникнути прямого конфлікту. Він, звісно, не хоче мати конфлікт з НАТО – він хоче його розвалити, а не призвести до того, що НАТО з ним почне серйозно воювати", – сказав експерт.

Самусь наголосив: якщо Росія почне воювати з НАТО, то у російського диктатора Володимира Путіна просто не буде шансів. Під час такої війни путінська армія просто відповзе за кілька тижнів, а це у свою чергу буде крахом режиму в РФ і самої Росії.

"Він (Путін – ред.) просто вважає, що насправді НАТО не спроможне на війну. Вони цінують своє комфортне життя, і він переконаний, що НАТО ніколи не почнуть воювати серйозно. Вони ніколи не підуть на ескалацію, знову ж таки під час передвиборчої кампанії у Сполучених Штатах. Тому що Байден не хоче прямого зіткнення з РФ – він це називає "третьою світовою війною", і чомусь їх це лякає. Вони думають, що цього можна уникнути, поки Путін при владі", – зазначив експерт

Дивіться інтервʼю Михайла Самуся Главреду про провокацію Білорусі у Польщі:

Хто такий Михайло Самусь Михайло Самусь - військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань. (ЦДАКР). У період з 2009 по 2015 рік очолював Європейський офіс ЦДАКР і Defense Express в місті Прага, Чехія. Керував військово-політичними проектами аналітичного центру ЦДАКР. Був головним редактором Вісника експортного контролю, журналістом Defense Express. Виступи та публікації Михайла Самуся регулярно публікуються у відомих українських та зарубіжних виданнях.

Війна в Україні

Нагадаємо, вранці у четвер, 3 серпня, РФ обстріляла у Херсоні рятувальників, які гасили собор. Працівники ДСНС якраз гасили пожежу у Свято-Катериненському соборі, яка спалахнула після першого обстрілу, і в цей момент потрапили під другу атаку.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що контрнаступ ЗСУ не має графіку чи дедлайну і назвав головну проблему у звільненні територій. Ситуація з наступом українських військових була "перегріта", тому зараз так багато очікувань від ЗСУ, зазначив він і додав, що зараз ворожі мінні поля заважають українським військовим рухатися вперед.

Також раніше Данілов зазначав, що Україна має право бити по РФ зброєю свого виробництва. Україна не має жодних заборон на використання зброї, розробленої власним ВПК, для нанесення ударів по РФ, заявив секретар РНБО.

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