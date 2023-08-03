УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Україні це вигідно, а Путін боїться": експерт сказав, де в Європі може бути другий фронт

Альона Вороніна
3 серпня 2023, 11:25 оновлено 3 серпня, 11:28
167
Путін йде на провокації, тому що хоче вибити для себе перемоги гібридною війною. Але він боїться того, що інші країни можуть по-справжньому вступити у війну.
Владимир Путин, Михаил Самусь
Михайло Самусь припустив, який другий фронт може відкритися в Європі/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

Провокації країни-агресорки Росії і Білорусі, остання з яких – проліт двох білоруських гвинтокрилів над територією Польщі, можуть спричинити виникнення для Росії другого фронту в Європі. Другий фронт може виникнути, якщо Польща і Литва відреагують на провокації і почнуть воювати проти сил Білорусі.

Таку думку висловив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь в інтерв’ю Главреду. Він зазначає, що перекидання війни в інші країни – це поганий варіант, але якщо так уже станеться, то це полегшить ситуацію з бойовими діями для України.

"Для України це дуже добрий варіант, як би це цинічно не виглядало. Я би не хотів цього, але якщо Росія почне агресію проти Польщі і Литви, Польща і Литва не здадуться, а почнуть воювати разом з Україною, ми точно переможемо", – зазначив Самусь.

Він припустив, що у разі вступу у війну Польщі та Литви, нам з цими двома країнами можуть допомогти боротися проти РФ і Білорусі такі держави, як Велика Британія, Німеччина, Італія і навіть можливо США.

"І це відкриє другий фронт для Путіна. А він не хотів би цього. Він буде завжди перевіряти цю межу гібридності і реальності. І коли він буде робити такі кроки, він завжди буде намагатися уникнути прямого конфлікту. Він, звісно, не хоче мати конфлікт з НАТО – він хоче його розвалити, а не призвести до того, що НАТО з ним почне серйозно воювати", – сказав експерт.

Самусь наголосив: якщо Росія почне воювати з НАТО, то у російського диктатора Володимира Путіна просто не буде шансів. Під час такої війни путінська армія просто відповзе за кілька тижнів, а це у свою чергу буде крахом режиму в РФ і самої Росії.

"Він (Путін – ред.) просто вважає, що насправді НАТО не спроможне на війну. Вони цінують своє комфортне життя, і він переконаний, що НАТО ніколи не почнуть воювати серйозно. Вони ніколи не підуть на ескалацію, знову ж таки під час передвиборчої кампанії у Сполучених Штатах. Тому що Байден не хоче прямого зіткнення з РФ – він це називає "третьою світовою війною", і чомусь їх це лякає. Вони думають, що цього можна уникнути, поки Путін при владі", – зазначив експерт

Дивіться інтервʼю Михайла Самуся Главреду про провокацію Білорусі у Польщі:

Хто такий Михайло Самусь

Михайло Самусь - військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань. (ЦДАКР).

У період з 2009 по 2015 рік очолював Європейський офіс ЦДАКР і Defense Express в місті Прага, Чехія. Керував військово-політичними проектами аналітичного центру ЦДАКР. Був головним редактором Вісника експортного контролю, журналістом Defense Express.

Виступи та публікації Михайла Самуся регулярно публікуються у відомих українських та зарубіжних виданнях.

Війна в Україні

Нагадаємо, вранці у четвер, 3 серпня, РФ обстріляла у Херсоні рятувальників, які гасили собор. Працівники ДСНС якраз гасили пожежу у Свято-Катериненському соборі, яка спалахнула після першого обстрілу, і в цей момент потрапили під другу атаку.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що контрнаступ ЗСУ не має графіку чи дедлайну і назвав головну проблему у звільненні територій. Ситуація з наступом українських військових була "перегріта", тому зараз так багато очікувань від ЗСУ, зазначив він і додав, що зараз ворожі мінні поля заважають українським військовим рухатися вперед.

Також раніше Данілов зазначав, що Україна має право бити по РФ зброєю свого виробництва. Україна не має жодних заборон на використання зброї, розробленої власним ВПК, для нанесення ударів по РФ, заявив секретар РНБО.

Вас також може зацікавити:

війна в Україні Европа Литва новини Польщі вторгнення Росії Польща Михайло Самусь новини Європи
Реклама

Головне за день

ЗСУ можуть вийти до Криму до Дня Незалежності і звільнити півострів до Різдва – Гетьман

ЗСУ можуть вийти до Криму до Дня Незалежності і звільнити півострів до Різдва – Гетьман

12:00 Ексклюзиви
"Україні це вигідно, а Путін боїться": експерт сказав, де в Європі може бути другий фронт

"Україні це вигідно, а Путін боїться": експерт сказав, де в Європі може бути другий фронт

11:25 Україна
"Наступ ЗСУ не має дедлайну": Данілов назвав головну проблему у звільненні територій

"Наступ ЗСУ не має дедлайну": Данілов назвав головну проблему у звільненні територій

10:38 Україна
Всі головні новини

Останні новини

12:00

ЗСУ можуть вийти до Криму до Дня Незалежності і звільнити півострів до Різдва – ГетьманЕксклюзив

11:53

Футболіст Олександр Зінченко вдруге став батьком: перші фото немовляти

11:30

"Всім страшно": Позитив розповів, чи готовий вирушити воювати на фронт

11:25

"Україні це вигідно, а Путін боїться": експерт сказав, де в Європі може бути другий фронтВідео

11:16

"З'являється з нізвідки": чоловік сторопів від дивної знахідки в саду

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:04

Favbet придбав для ЗСУ ще 4 антидронові рушниці реклама

10:47

"Засиплять тілами Європу": Самусь розкрив плани Путіна на найближчий рікВідео

10:45

4 знаків зодіаку чекає фантастичний серпень: у кого настає незабутній часВідео

10:44

ЗСУ змінили план і зосереджені на виснаженні армії РФ - New York Times

Реклама
10:38

"Наступ ЗСУ не має дедлайну": Данілов назвав головну проблему у звільненні територій

09:58

РФ обстріляла у Херсоні рятувальників, які гасили собор: четверо пораненихФото

09:50

Окупанти готують потужний ракетний удар: Сили оборони зробили попередження

09:38

Астролог назвав невдах серпня 2023: на кого чекають хвороби і неприємностіВідео

09:20

Путін вважає НАТО слабким та спробує "вагнерівцями" захопити частину Польщі та Литви - СамусьЕксклюзив

09:19

Заходу пора готуватися: що задумали Лукашенко та Путін?Погляд

09:16

Пенсії змушують повертати через суд: хто знаходиться під загрозою

09:12

Що не можна робити в церкві: заборони, про які пам'ятають не всі

08:48

Гороскоп на завтра 4 серпня 2023: Близнюкам - ризикувати, Терезам - рахувати гроші

08:46

Україна має право бити по РФ зброєю свого виробництва - Данілов

08:30

"Солдати РФ продовжують тікати": ЗСУ застосовують "цукеркові бомби" - The Economist

Реклама
08:30

Нова благодійна ініціатива "Країна рідних сердець" — збір 3 000 000 для ремонту дитячого опікового центру новости компании

07:28

Отримав "Золотий хрест" від Залужного: загинув сержант, який вивів 44 побратима з мінного поля

07:03

Завдання для геніїв: потрібно знайти заховане тигреня в зоопарку

06:55

США зібрались прирівняти постачання зброю Тайваню і Україні: що це означає?Погляд

06:41

Вночі РФ атакувала Київ дронами: ППО знищила близько 15 "Шахедів"

06:30

Гороскоп на серпень для всіх: на Тельця чекає велика удача, на Близнюків – неприємностіЕксклюзив

05:30

Як позбутися цвілі на підвіконні: прості способи, про які всі забули

05:00

Психологічний тест по картинці: яка ви людина і чого вам не вистачає в житті

04:30

Пугачова здивувала реакцією на пісню "Russia goodbye" СердючкиВідео

04:13

Яке сьогодні свято 3 серпня: кого потрібно привітати в цей день

04:00

Любителі вечірок: 7 знаків зодіаку, які вміють запалювати на повну

03:22

Джордж Клуні знову одружився після чуток про проблеми з Амаль

02:52

4 речі, які категорично не можна робити після чищення зубів: буде гірше

02:20

"Клепати ракети і бити по Росії": експерт озвучив "рецепт" вступу України в НАТО

01:35

Правозахисник розповів, хто в РФ можуть кинути виклик Кремлю після невдач Гіркіна і Пригожина

01:15

Жінка шокувала дивною залежністю: що вона робитьВідео

00:18

Полетять десятки безпілотників: ЗСУ готуються до масованої атаки на Москву - WSJ

02 серпня, середа
23:34

Що означає слово "мисль" в українській мові: Авраменко здивував - це не "думка"Відео

23:10

Топ-5 компліментів, які люблять чоловіки: поради та "живі" приклади

22:37

Летіли стільці: росіяни втрутились у "п'яну" бійку в Туреччині і пошкодувалиВідео

Реклама
21:54

Що потрібно зробити 4 серпня, щоб зцілитися: прикмети і важливі заборони

21:44

РФ підняла в повітря бомбардувальники: у ЗСУ назвали час можливого ракетного удару

21:26

"Мамо, я горю!": Регіна Тодоренко в шоці через нещасний випадок з сином

21:22

"Почалася самоліквідація": окупанти підірвалися на своїх мінах і розстріляли волонтерів з РФ

21:07

Під ударом будуть всі: експерт назвав похмурий сценарій війни

20:35

Росіяни штурмують позиції ЗСУ: у Генштабі повідомили про авіаудари

20:24

Роман Цимбалюк. Україна вдарила по центру прийняття рішеньВідеоблоги

20:22

"Б’є у вразливі місця": у ЗСУ назвали дивну відмінність атаки РФ "Шахедами" 2 серпня

20:21

Атакував майже 6-бальний шторм: Україну накрила найпотужніша магнітна буря

20:16

Навчання пілотів ЗСУ на F-16 почнуться вже у серпні - Зеленський

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти