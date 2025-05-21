Відомий оператор відключає послугу: що перестане працювати вже з 24 червня

Зв’язок змінюється - оператор прагне забезпечити вищу швидкість та стабільність мобільного інтернету.

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Київстар завершує оновлення мережі / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Київстар переводить мобільний інтернет у Києві на 4G



Після 24 червня технологія 3G припинить працювати

Із 24 червня мешканці Києва зіткнуться з технологічною зміною: мобільний оператор Київстар припиняє підтримку мережі 3G у столиці. Замість неї працюватиме більш сучасна технологія 4G. Відмова від 3G відбудеться після опівночі. Про це повідомили у PMG.

Цей крок компанія реалізує поступово - раніше аналогічні зміни були впроваджені в Закарпатській та Полтавській областях. А тепер вже черга дійшла до Києва.

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Як підключити 4G у Києві?

Щоб продовжити користуватись мобільним інтернетом, абонентам потрібно лише активувати 4G на своїх пристроях. Якщо SIM-картка не підтримує цю технологію, її можна безкоштовно обміняти на сучасну USIM — збереження номера гарантується. Послуга доступна у фірмових точках обслуговування.

Що таке 4G і чим відрізняється від 3G?

Мобільний зв’язок еволюціонував від 2G до 3G, а тепер і до 4G (LTE). Відмінність помітна: з 3G вже можна було здійснювати відеодзвінки та дивитися онлайн-відео, але 4G забезпечує ще більшу швидкість і стабільність з’єднання.

У Київстар зазначили, що нова технологія не змінює вартість послуг — тарифи на 4G залишаються такими ж, як і на 3G. Найдешевший безлімітний інтернет стартує від 220 гривень на місяць. Також є пільгові тарифи для пенсіонерів та осіб з інвалідністю.

Мобільний зв'язок в Україні - останні новини

Главред писав, що у 2024 році оператор lifecell змінив вартість своїх послуг, підвищивши ціни на деякі тарифні плани. Таке рішення пояснили необхідністю оновлення умов.

Раніше "Київстар" також повідомив про подорожчання тарифів. Проте, вони пообіцяли додати нові послуги та бонуси для своїх клієнтів.

Також, з'явилася інформація про спеціальні вигідні тарифи для пенсіонерів від різних мобільних операторів.

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Що відомо про Київстар? ПрАТ "Київстар" — телекомунікаційна компанія в Україні, надає послуги зв'язку та передачі даних на основі мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G в Україні. 12 грудня 2023 року через збій у користувачів Kyivstar зник мобільний зв'язок та інтернет. Компанія назвала причиною збою потужну кібератаку. У Службі безпеки України повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператор мобільного зв'язку "Київстар".

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