Торкнеться 80% населення: з 1 жовтня тариф на електроенергію в Україні зменшився на 17%

Тариф на електроенергію для більшості українців зменшився на 17% / Wikipedia

Для 80% населення з 1 жовтня встановлено нові тарифи на електроенергію в розмірі 1,48 грн за кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год на місяць. Для всіх, хто споживає понад 250 кВт-год на місяць, ціна залишається незмінною − 1,68 грн за весь обсяг споживання.

Як зазначав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, у середньому Українська сім'я споживає 168 кіловат-годин на місяць. Тому більшість українців відчують здешевлення тарифу.

Скільки діятиме новий тариф на світло! Нові тарифи гарантовано залишаться незмінними протягом усього опалювального сезону до 30 квітня 2022 року включно, повідомляє пресслужба Міненерго.

Разом з тим з 1 жовтня почне діяти нова модель ПСО, яка дозволить держкомпаніям стабілізувати і поліпшити свій фінансовий стан. Своєю чергою, це дозволяє забезпечувати знижену ціну на електроенергію для вразливих верств населення.

Повідомляється, що НАЕК "Енергоатом" вже розпочав роботу за новою моделлю. 23 вересня компанія продала на аукціонах електроенергію в обсязі 1,38 млн МВт·год для постачання населенню у жовтні 2021 року.

Також Укргідроенерго заплатило 1 млрд грн держпідприємству гарантований покупець і забезпечило авансування послуг з постачання електроенергії за новими зниженими тарифами.

В Україні починається опалювальний сезон