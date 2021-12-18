Ціна електроенергії підскочить на 25%: українцям назвали причину і терміни

Українців попередили про подорожчання електроенергії / Wikipedia

Закупівля дорогого природного газу за ринковою вартістю для вироблення електроенергія призведе до подорожчання електроенергії в енергосистемі.

Це призведе до подорожчання електроенергії на 15-20%, а для кінцевих споживачів – бізнесу, що споживає е/е за ринковими цінами – мінімум на 20-25%, підрахували в аналітичному центрі BRDO, повідомляє Ubr.ua.

У матеріалі наголошується, що через дефіцит вугілля для вироблення електроенергії, який за прогнозами аналітиків складе 1 млн т протягом опалювального сезону, ТЕС і ТЕЦ доведеться заміщати відсутні обсяги природним газом.

Експерти не виключають, що такий рівень зростання відбудеться у випадку, якщо підприємства купуватимуть газ за цінами, сформованими на європейських хабах.

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Нагадаємо, раніше Юрій Вітренко заявив, що в Україні через погодні умови виник дефіцит електроенергії на ринку – не вистачає тисяч мегават.

Раніше в Україні виникали проблеми з електроенергією, зокрема через те, що Київ відмовився від поставок вугілля із захопленої частини Донбасу, були віялові відключення.

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