Ціна електроенергії підскочить на 25%: українцям назвали причину і терміни

Через дефіцит вугілля для вироблення електроенергії доведеться заміщати відсутні обсяги природним газом.
Закупівля дорогого природного газу за ринковою вартістю для вироблення електроенергія призведе до подорожчання електроенергії в енергосистемі.
Це призведе до подорожчання електроенергії на 15-20%, а для кінцевих споживачів – бізнесу, що споживає е/е за ринковими цінами – мінімум на 20-25%, підрахували в аналітичному центрі BRDO, повідомляє Ubr.ua.
У матеріалі наголошується, що через дефіцит вугілля для вироблення електроенергії, який за прогнозами аналітиків складе 1 млн т протягом опалювального сезону, ТЕС і ТЕЦ доведеться заміщати відсутні обсяги природним газом.
Експерти не виключають, що такий рівень зростання відбудеться у випадку, якщо підприємства купуватимуть газ за цінами, сформованими на європейських хабах.
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Нагадаємо, раніше Юрій Вітренко заявив, що в Україні через погодні умови виник дефіцит електроенергії на ринку – не вистачає тисяч мегават.
Раніше в Україні виникали проблеми з електроенергією, зокрема через те, що Київ відмовився від поставок вугілля із захопленої частини Донбасу, були віялові відключення.
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